ناخبون يحسمون «مرشحيهم» بالتصويت المبكر

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد عدد من الناخبين حسم مرشحيهم في انتخابات المجلس الوطني، وذلك استناداً إلى دراسة مسبقة للبرنامج الانتخابي للمرشح وسيرته الشخصية ومواقفه السابقة، لافتين إلى أنهم سيدلون بأصواتهم الانتخابية خلال فترة التصويت المبكر لأعضاء الهيئة الانتخابية والمقرر انطلاقها على مدى 3 أيام ابتداءً من الأول وحتى الثالث من أكتوبر.

وقال الناخب سالم الشحي، إنه حسم صوته الانتخابي وسيدلي به في فترة التصويت المبكر بمركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة، مؤكداً ارتياح ضميره بهذا الاختيار للمرشح الذي يعتقد أنه المناسب والذي سيقدم الدعم له ليحقق الفوز في تشكيل المجلس الوطني القادم.

وأوضح أن مهمة اختياره للمرشح المناسب جاءت بعد دراسة شاملة للمرشح ومواقفه المسبقة ومدى تفاعله مع قضايا مجتمعه وعطاءاته الوطنية في خدمة الناس والمجتمع، لافتاً إلى أن ذلك شمل أيضاً متابعته للحملات الدعائية التي ساعدته على الوصول لهذا الاختيار وأكدت صواب اختياره وفقاً لقناعاته. اتفق معه في الرأي عبدالله محمد الذي أكد انتهاءه من اختيار المرشح الذي سيصوت لصالحه وفقاً لمسيرته السابقة من خوضه انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. وذكرت سمية الحمادي، أنها ربة منزل وتفضل التوجه نحو التصويت المبكر ضمن المرحلة الأولى التي عادة ما يكون الإقبال عليها أقل مقارنة باليوم الأخير والرسمي للتصويت الذي يشهد زحاماً شديداً من قبل أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين وأسرهم ومعارفهم.