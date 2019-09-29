حاكم عجمان يحضر أفراح الكتبي

عجمان (وام) حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي عبدالله الكتبي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سلطان يراح سالم الكتبي، وذلك في قاعة البيت متوحد بمنطقة الرقايب في عجمان.

حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دارة التنمية السياحية بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة بعجمان، ومحمد راشد بن غدير الكتبي وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين والمدعوين وأقارب وأهل العروسين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل الكتبي والعروسين وذويهم بهذه المناسبة، فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم، مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه من المواطنين، داعين له بدوام الصحة وطول العمر.

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