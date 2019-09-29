أمل القبيسي تبحث التعاون مع رئيسة مجلس الشيوخ في كازاخستان

نور سلطان (الاتحاد) عقدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات رسمية مع معالي داريجا نزارباييف رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني في مقر المجلس وذلك على هامش الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا في مدينة نور-سلطان - عاصمة كازاخستان.

جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة عدد من القضايا المهمة من أبرزها تعزيز التعاون البرلماني خلال المشاركة في المحافل الدولية وتفعيل التنسيق بين المجلسين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تعد أولوية بالنسبة للبلدين خاصة الأمن النووي والطاقة النووية والاقتصاد الأخضر وعلوم الفضاء فضلاً عن دعم الجانبين للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في جميع القطاعات كافة.

واستعرض الجانبان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حسن الجوار والشرعية الدولية.

حضر اللقاء كل من جمال الحاي وعلياء الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما حضر اللقاء الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدي جمهورية كازاخستان وبحضور ماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

وفي بداية اللقاء رحبت معالي رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني بمعالي الدكتورة القبيسي والوفد المرافق وأعربت عن سعادتها بتلبية معاليها الدعوة لحضور الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا والذي يعقد لأول مرة في كازاخستان بمشاركة حشد كبير من رؤساء برلمانات العالم والمنظمات الدولية وبمشاركة وفود على مستوى عالٍ مما يعطي الاجتماع أهمية كبيرة.

فيما أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات قوية ومتينة مع جمهورية كازاخستان وهي تتطور من خلال المبادرات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. مشددة على أهمية الارتقاء بهذه العلاقات من خلال استثمار المجالات الواسعة المتاحة في ضوء الإمكانات الطبيعية والصناعية المتوافرة لدى البلدين.

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