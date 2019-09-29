لا مخالفات دعائية في الفجيرة

السيد حسن (الفجيرة)

تجاوزت دعايات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الفجيرة المقار الانتخابية والمجالس إلى قنوات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين البالغ عددهم ما يزيد على 39500 ناخب وناخبة بكافة مدن ومناطق الإمارة، بحيث أضحى هؤلاء الآخرون يصحون ويستيقظون على رسائل المرشحين الداعية للتصويت لصالحهم.

وباتت رسائل المرشحين خلال الأيام الماضية محوراً رئيسياً في الدعاية الانتخابية المعتمدة، بحيث لا يخلو يوم إلا ويتلقى فيه الناخبون العديد من تلك الرسائل الترويجية.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الانتخابات في الفجيرة، أن هناك رقابة ومتابعة على مدار الساعة لجميع الحملات الانتخابية الدعائية في الفجيرة، ولا توجد أي خروقات لمحاذير الإنفاق في الدعاية، حيث إن جميع المرشحين البالغ عددهم 53 مرشحاً ومرشحة ملتزمون تماماً بمبالغ الإنفاق المحددة، ولا مخالفات حتى اليوم.

وعن البرامج الانتخابية واستخدام التقنيات الحديثة في الدعاية، أكد سعيد جمعة المطروشي أن البرامج الانتخابية تتساقط على جمهور الناخبين كالمطر من فضاء البث عبر الأثير وأجهزة الإعلام والهواتف النقالة، لافتاً إلى احتفاء الجميع بذلك من أجل عرس انتخابي مميز ولائق بدولة الإمارات، «لكن على المرشحين أن يختصروا في مادتهم الدعائية والاكتفاء بما قل ودل». ودعا غانم عبدالله الشامسي جميع المرشحين إلى «التركيز على القضايا التي تهم المواطن وبحسب الأولويات له، فمثلاً ملف المساكن الشعبية من أهم الملفات، وعلى المرشح أن يوضح للناخبين كيف سيكون دوره في حل هذا الملف بشكل فاعل ودقيق، كما أن هناك بعض الملفات التي هي بحاجة للحل، وللأسف لا تلقى أي اهتمام من المرشحين، مثل ملف المزارع ونضوب المياه بها، فلم أر حتى الآن مرشحاً واحداً ذكر هذا الملف وبحث فيه».