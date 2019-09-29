«إدارة الانتخابات»: المشاركة الفاعلة تضمن وصول الأصلح

أبوظبي (وام) عقدت لجنة إدارة الانتخابات ولجنة الأنظمة الذكية اجتماعاً بحثت فيه آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتنظيم عمليات التصويت في المراكز الانتخابية خلال أيام التصويت المبكر من 1 ولغاية 3 أكتوبر ويوم التصويت الرئيسي المقرر في 5 أكتوبر 2019.

وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات أن المشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في عمليات التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 هي الركيزة لتحقيق النجاح للعمل البرلماني، لأنه هو الوسيلة لضمان وصول الأصلح والأقدر على تمثيل المواطن تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وقال: «نقف اليوم على مرحلة جديدة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني، والتي ستتوج بمشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة في هذا الواجب الوطني والتصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي»، مشيرا إلى أن العمل المتواصل والمستمر من فرق العمل يهدف إلى ضمان الجاهزية التامة لجميع المراكز الانتخابية في جميع مناطق الدولة.

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