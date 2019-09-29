شما بنت سلطان تنظم جلسة قراءة للأطفال عن التغير المناخي

نيويورك (الاتحاد) عقدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسسة حلقة الأمل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، جلسة قراءة لأطفال من طلبة الصف الأول في المدرسة البريطانية الدولية في نيويورك، على هامش مشاركة معاليه في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي 2019 في نيويورك، قرآ خلالها كتاباً من تأليف الشيخة شما بعنوان «مغامرات ماكسيما وكوستاوود: بحثاً عن الحل العالمي» والذي يتحدث عن التغير المناخي، ثم ناقشا بعدها الطلاب في أهمية حماية البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية لضمان مستقبل أفضل.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان: «لقد كان من دواعي سروري أن تتاح لي الفرصة لزيارة المدرسة البريطانية الدولية في نيويورك وقراءة كتابي الخاص بتغير المناخ للجيل الشاب. لقد كان هذا الأسبوع حافلاً بالأحداث في عالم الاستدامة، لا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ، ولقد أوضحت غريتا ثونبرج للعالم أن هذا الجيل يهتم بشدة بحماية أنظمتنا البيئية، وهو شيء يمكنني رؤيته كقيمة مشتركة بين الطلاب الذين قابلتهم اليوم. لقد فوجئت بمدى عمق أسئلتهم وطموحهم لمعرفة المزيد. وآمل في أن يستمر هؤلاء الطلاب الشباب في المساهمة بمستقبل أكثر استدامة».

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