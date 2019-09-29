أنور قرقاش: كلمة عبدالله بن زايد في "الجمعية العامة" تتوج مشاركة ناجحة للإمارات في التجمع الدولي

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 في نيويورك، شاملة تتوج مشاركة ناجحة للإمارات في هذا التجمع الدولي السنوي.
وكتب معاليه في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر": "حاضرون خطاب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة شاملة تتوج مشاركة ناجحة للإمارات في هذا التجمع الدولي السنوي".
وأضاف معاليه: "رسالتنا؛ الاستقرار والتنمية والتسامح والعمل الدبلوماسي المشترك".
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