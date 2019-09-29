الامارات | ممرات عائمة لترفيه ذوي الهمم على شواطئ أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ممرات عائمة لترفيه ذوي الهمم على شواطئ أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي مشروعين ترفيهيين على شواطئ العاصمة لذوي الهمم، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وتمثل المشروع الأول في توفير ممرات على شواطئ أبوظبي، تمكّن فئات أصحاب الهمم من الوصول إلى أقرب مسافة ممكنة من مياه البحر، أما المشروع الثاني فعبارة عن توفير ستة كراسي عائمة لذوي الهمم، موزعة على شواطئ أبوظبي، وتتناسب مع جميع الأعمار والأحجام.

وأوضح رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في إدارة خدمات المجتمع ببلدية مدينة أبوظبي، خلف محمد النكاس، أن تنفيذ المشروعين جاء بعد دراسة واستطلاع رأي عدد من ذوي الهمم حول ما ينقصهم من ترفيه في الشواطئ، وأجمعوا على رغبتهم في الوصول إلى مياه البحر، حيث إن كراسيهم لا تستطيع التحرك على رمال البحر، وأعربوا عن رغبتهم في السباحة، معربين عن أملهم في تنفيذ مشروعات تساعدهم على ذلك.

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وأشار النكاس إلى أن إحدى الشركات بادرت بتمويل مشروع الممرات في شواطئ أبوظبي ضمن مسؤوليتها المجتمعية، موضحاً أن الكراسي العائمة تجدد كل عام لتضررها من العوامل الجوية، وتوفرها إحدى الشركات.

وكشف عن طرح البلدية ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية، نموذجاً تصورياً مقترحاً لمشروع توفير ألعاب مخصصة لأصحاب الهمم في الحدائق السكنية، مبيناً أن تفاصيلها ستعلن لاحقاً حينما تتبنى تنفيذها إحدى شركات القطاع الخاص.

وطرح ملتقى المسؤولية المجتمعية في دورته الثالثة، الذي عقد أخيراً، نموذجاً تصورياً مقترحاً لمشروع المماشي ومسارات الدراجات.