الامارات | «الحبتور» تنظّم يوماً مفتوحاً لتوظيف الإماراتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» تنظّم يوماً مفتوحاً لتوظيف الإماراتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُنظّم مجموعة الحبتور يوماً مفتوحاً لتوظيف الإماراتيين يوم الخميس المقبل، حيث تتطلع المجموعة إلى ملء أكثر من 200 وظيفة شاغرة، من خلال توظيف مواطنين إماراتيين في مستويات وظيفية متنوعة بدءاً من المستويات الأولى وصولاً إلى المناصب الإدارية العليا في مختلف أقسام المجموعة، أي الضيافة والعقارات والسيارات وتأجير السيارات والتعليم والمقر الرئيس.

سيُقام اليوم المفتوح في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، في قاعة الجود من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكلية دبي للسياحة، وكليات التقنية العليا.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة خلف أحمد الحبتور، المبادرة تأتي تماشياً مع «رسالة الموسم الجديد» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أجل تعزيز التوطين في الإمارات، حيث أطلقت المجموعة آلية نشطة لتوظيف الإماراتيين في الأسابيع الأخيرة، وتعمل على تزويد الموظفين الجدد بالتدريب الميداني والتوجيه الضروريين لتعزيز مهاراتهم ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل.

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وأضاف: «نودّ تشجيع مزيد من الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص، ونلتزم بنقل مهاراتنا وخبراتنا لهم، إنهم مستقبل الدولة، سيوفر لهم القطاع الخاص فرصاً لاكتساب العلم وتوسيع أفقهم. وأدعوهم للعمل بجهد يداً بيد مع زملائهم لتعزيز خبراتهم، والتفوق في مجالاتهم».

وتابع: «لقد أصدرت تعليمات للفرق في مختلف أقسام المجموعة لتقديم الدعم الضروري إلى الإماراتيين الذين ينضمون إلى أسرة مجموعة الحبتور كي يتمكنوا من تحقيق النجاح والنمو مع شركاتنا، سوف تتيح استراتيجية التوطين للمواطنين الإماراتيين اكتساب المعارف وتطوير مهاراتهم، وتسهم أيضاً في تشجيع ثقافة العمل بما يساعدهم على تحقيق طاقاتهم».

وسيتم خلال «يوم التوظيف المفتوح» إجراء مقابلات على الفور مع مقدّمي الطلبات لاختيار المرشحين الأفضل للوظائف الشاغرة والتسريع في عملية التوظيف.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة محمد الحبتور: «نحن ملتزمون بتوظيف مزيد من الإماراتيين في مختلف وحدات المجموعة، وقد استقبلنا الدفعة الأولى من الموظفين الإماراتيين الجدد في الأسابيع الأخيرة، وأشجّع المواطنين على المشاركة في اليوم المفتوح، فالفرص المتاحة تُناسب مختلف مستويات التحصيل العلمي والخبرة».