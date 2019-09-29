الامارات | 4.16 ملايين درهم قيمة 20 رقماً مميزاً للوحات المركبات بشعار «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4.16 ملايين درهم قيمة 20 رقماً مميزاً للوحات المركبات بشعار «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت حصيلة 20 رقماً تحمل شعار «إكسبو» في مزاد علني للأرقام المميزة للوحات المركبات نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، 4.16 ملايين درهم، فيما حقق رقم اللوحة L21 الذي يحمل شعار «إكسبو» أعلى قيمة مبيعات، حيث بيع بمبلغ مليونين و340 ألف درهم.

واستهل المزاد الذي يضم الأرقام الـ20 ببيع الرقم X 1851 الذي يرمز لأول عام نظم فيه المعرض الدولي «إكسبو» لأول مرة في مدينة لندن البريطانية، حيث بيع الرقم بـ34 ألف درهم.

وحصد الرقم X 2000القيمة الأعلى بين الأرقام الـ20 من بعد الرقم L21، حيث بلغت قيمته 360 ألف درهم، كما تم بيع الرقم X 20000بـ330 ألف درهم، فيما تم بيع الرقمV 2020بـ222 ألف درهم.

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وطرحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 100 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات: (H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z)، منها (20) رقما تُطرَحُ للمرة الأولى وتحمل رمز «إكسبو»، وذلك في مزاد علني جديد وهو الثاني بعد المائة.

وبدأ التسجيل في المزاد يوم الأحد (22 سبتمبر الجاري)، لينطلق أمس في الساعة 4:30 عصراً في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي. وفتح التسجيل للمشاركين في المزاد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، ومراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء.

وضمت الأرقام التي تحمل شعار «إكسبو» كلاً من الرقم 1970 وهو العام الذي شهد أول مشاركة إماراتية في إكسبو الدولي، و2013 الذي شهد فوز الإمارات بحق الاستضافة.

يذكر أن بيع الأرقام في المزاد يخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين «أم الرمول، البرشاء، ديرة»، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae.