انطلاق عملية التصويت المبكر لانتخابات "الوطني2019" الثلاثاء في 9 مراكز

تنطلق عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل عبر 9 مراكز انتخابية رئيسية محددة على مستوى الدولة وذلك بحسب اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في 5 أكتوبر 2019 بـ39 مركزاً انتخابياً منتشرة على مستوى الدولة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المراكز الانتخابية الـ9 المعتمدة لأيام التصويت المبكر تستقبل أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المحددة بـ3 أيام من الساعة الـ9 صباحاً إلى الساعة 6 مساء.

وتشهد الإمارات حدثاً وطنياً يتطلب المشاركة بفاعلية وإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني لدعم مسيرة التنمية الشاملة واختيار المرشحين الأكفاء لتمثيل شعب الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والعمل كفريق واحد للمساهمة في تعزيز الوعي السياسي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمواطنين وتفعيل مساهمتهم في عمليات التطور التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات.

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وتمثّل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الحالي مسؤولية وطنية تقع على عاتق أعضاء الهيئات الانتخابية وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة من خلال اختيار المرشحين الأكفاء ليكونوا مساهمين في وصول الأعضاء الأكفاء لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لخدمة المواطن والارتقاء بجميع قطاعات المجتمع والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية للإمارات.

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وأضافت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخب الإدلاء بصوته في أقرب مركز انتخابي إليه سواء كان داخل الإمارة التي ينتمي إليها أو أي إمارة أخرى، مصطحباً معه بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لكونها الوثيقة المعتمدة للتصويت.

ونوّهت اللجنة إلى أن كل ناخب يتمتع بصوت واحد فقط ممّا يعني أن الناخب يمكنه الإدلاء بصوته مرة واحدة فقط في الدورة الانتخابية نفسها كما يمكنه اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها وإذا كان مرشحاً يستطيع أن يرشح نفسه.

وحدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الـ9 المخصصة لعملية التصويت المبكر والواقعة في كل من: إمارة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومدينة العين في مركز العين للمؤتمرات بالخبيصي، ومنطقة الظفرة في صالة أفراح مدينة زايد، وإمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة الملتقى، وإمارة الشارقة في نادي الشارقة للشطرنج، وإمارة عجمان في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وإمارة أم القيوين في قاعة الاتحاد، وإمارة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض إكسبو، وإمارة الفجيرة في مركز الفجيرة للمعارض.

يذكر أن عمليات التصويت خارج الدولة التي اختتمت مؤخراً شهدت مشاركة 1842 ناخباً وناخبة في جميع المراكز الانتخابية المنتشرة حول العالم وهو ما عكس الحرص على المشاركة في هذا الواجب الوطني والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات في مجال التنمية السياسية.

وتعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.