«بيئة الشارقة» تحتفي بيوم الزراعة العربي

الشارقة (وام)

نظمت إدارة متحف التاريخ الطبيعي النباتي التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة على مدار أربعة أيام برنامجاً خاصاً بمناسبة يوم الزراعة العربي حمل عنوان «معرض زراعة الأنسجة النباتية» تحت شعار «زراعة الأنسجة النباتية لضمان نباتات ذات جودة عالية» استهدف موظفي المتحف وزواره بالإضافة إلى الجهات الحكومية.

ولاقى البرنامج استحسان وإعجاب الزوار والحضور الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود الهيئة التوعوية والعملية المتعلّقة بعالم البيئة وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها وترسيخ وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع من خلال برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة.

وأشارت هنا سيف السويدي رئيس الهيئة إلى أهمية ومكانة الزراعة لدى الإنسان عبر التاريخ فهي أهم وأقدم اكتشاف في العالم منذ حياة الصيد واللقط حتى اليوم، وقد نجحت في تغيير حياة البشرية لذلك أُطلق على هذا الاكتشاف اسم الثورة الزراعية وهي محطة كبرى في مشوار البشرية فقد تمكن الإنسان من خلال اكتشاف الزراعة من إحداث تغييرات نوعية هائلة أسهمت في الارتقاء بصحته وتحسين غذائه وتوفير أفضل الشروط للحياة.

وسلّط البرنامج الاحتفالي بيوم الزراعة العربي الضوء على أهمية زراعة الأنسجة النباتية ومزاياها كما تم شرح عملية الزراعة النسيجية بالتفصيل وعرض جميع مراحلها بالإضافة إلى عرض أمثلة عينية على كل مرحلة وشرح فوائد هذا النوع من الزراعة على الاقتصاد والمجتمع. وتتميّز بيئة الإمارات بالتنوع الكبير في أشجارها وشجيراتها ونباتاتها وأغلبها يتميز بشكله الجمالي وتزدان شوارع الإمارات وميادينها وحدائقها بأنواع مختلفة من النباتات التي تضفي لمسات جمالية وتتلاءم مع ظروف البيئة من حيث حرارة الجو وملوحة المياه وعدم الاستهلاك الكبير للماء أو الحاجة الماسة للعناية والرعاية بها ما يجعل من الضروري الاهتمام بهذه النباتات التي ترسم ملامح المدن والصحارى وتقف على جوانب الطرق والشوارع بشموخها وجمالها.