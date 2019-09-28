انطلاق قمة المناصرين الذاتيين في الشارقة

الشارقة (وام) انطلقت أمس، فعاليات قمة المناصرين الذاتيين الأولى على مستوى الدولة التي تنظمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحت شعار «خطوة واحدة أقرب» بالشارقة، بالتعاون مع منظمة الاحتواء الشامل لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة 14 مناصراً ذاتياً ومسانديهم، و9 أمهات وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وقدمت المناصرة الذاتية الشيخة شيخة القاسمي، ممثلة المناصرين الذاتيين في منظمة الاحتواء الشامل لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مستهل البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القادة من المناصرين الذاتيين عرضاً حول المنظمة باعتبارها الشبكة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم وتعمل على ضمان احترام حقوقهم، وتضم 200 جمعية وجهة من 115 دولة.

وأكدت الشيخة شيخة القاسمي في بداية البرنامج الذي تولت عملية التدريب فيه مع المناصرة الذاتية سلمى كنعان من جمهورية مصر العربية، وعضو مجلس إدارة في منظمة الاحتواء الشامل الإقليمية عن تقوية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، أهمية تبادل الخبرات والتواصل والسير وفق خطة عمل مدروسة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف.

وخلال البرنامج التدريبي قدمت المناصرتان الشيخة شيخة، وسلمى مشهداً تمثيلياً يصور أهمية الأفكار الإيجابية لدى المناصرين الذاتيين، وتعزيز الثقة بالنفس للمطالبة بحقوقهم وحقوق أقرانهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجرى تشكيل مجموعات من المناصرين الذاتيين ليتناقشوا، ويقدموا الاقتراحات، ويعبروا عن آرائهم في القضايا المطروحة وفق وجهات نظرهم وما تمليه مصلحتهم.

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