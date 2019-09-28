هزاع بن زايد: محمد بن راشد قائد ملهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اتصاله الهاتفي مع هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في ثاني أيام وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، هي كلمات ملهمة من قائد ملهم حمل حلم ورسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسعى، مع أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تحقيق طموح الشيخ زايد، بالوصول من الصحراء إلى الفضاء.

وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «كلمات ملهمة من الشيخ محمد بن راشد.. قائد ملهم حمل حلم زايد ورسالة زايد، وسعى مع أخيه الشيخ خليفة بن زايد وأخيه الشيخ محمد بن زايد إلى تحقيق طموح زايد بالوصول من الصحراء إلى الفضاء، والتتويج الرائع مع هذا الوعد بأن يتبع هزاع طوابير من عيال زايد إلى النجوم.. بداية ستتبعها بدايات كثيرة».