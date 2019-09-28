مواطنون: الإمارات صنعت تاريخاً جديداً

أكد مواطنون يتابعون بشغف صعود أول مواطن إماراتي وعربي إلى الفضاء، لـ «الاتحاد»، أن دولة الإمارات صنعت تاريخاً جديداً بصعودها إلى الفضاء، مشيرين إلى أن صعود رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء، بداية حقبة جديدة لدولة الإمارات في استكشاف الفضاء والعوالم الأخرى.

وأشار المواطن محمد الطنيجي، إلى أنه فخر كبير صعود الإمارات للفضاء، متمنياً أن يكون مكان رائد الفضاء هزاع المنصوري، جراء النجاح والدعم الذي حصل عليه، مشددا على أن المنصوري يمثل كل الإمارات، بل العالم العربي كله، فصعوده للفضاء، يعني أن دولة الإمارات كلها صعدت للفضاء.

وقال الطالب خليفة بالهول، البالغ، 14 سنة: «أشعر بالفخر وأنا سعيد بصعود المواطن هزاع المنصوري إلى الفضاء، لأن الخيال أصبح حقيقة، فدولتنا حولت الحلم إلى حقيقة، وهذا طموح زايد، ونتمنى أن تكون مهمة هزاع المنصوري، مهمة تاريخية وتكون فاتحة خير للمهمات الفضائية الأخرى التي تتبناها دولتنا، التي تصنع التاريخ من خلال سواعد أبناءها».

وذكر الطالب احمد حسن لوتاه، 12 عاماً، أن صعود دولتنا إلى الفضاء فخر، ويعكس جهود دولة الإمارات وما وصلت إليه من حضارة وتقدم.

بدورها قالت الطالبة نورة الفردان، التي تحب ارتداء بدلة الفضاء، إنها لبست لبس الفضاء، لأنها تحب هذا النوع من الملابس، وتريد أن تكون مهندسة فضاء، مؤكدة أن انطلاق هزاع المنصوري للفضاء، يؤكد أن ما فعلته الإمارات خارق واستثنائي، لافتة إلى أنها تريد أن تكمل تعليمها الجامعي في مجال الهندسة الفضائية.

وأشار المواطن، جاسم الحرمي، من إمارة راس الخيمة، إلى أن دولة الإمارات أرادت أن تضع بصمتها المميزة في الفضاء، وليس في الأرض فقط التي صنعت فيها المعجزات، لافتا إلى أن دولة الإمارات لديها بصمة في كل المجالات جعلتها تنال المراتب العليا والأولى على مستوى العالم، وصعودها للفضاء يضيف مجالا جديدا لريادتها.

وأكد الحرمي، أن دولة الإمارات تصنع اليوم تاريخا لأجيالها القادمة، وتقدم نموذجا متفردا يزرع الأمل بأننا كعرب يمكن أن نقدم كل ما هو نافع ومفيد للبشرية جمعا.