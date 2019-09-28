"تاكسي دبي" تحصد الآيزو في مجال تدريب السائقين خارج المجالات الأكاديمية

حصلت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 29993، في مجال تدريب السائقين خارج المجال الأكاديمي، من مركز بوريو فيرتاس، كأوائل الجهات الحكومية في دبي.

وتسلم الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الشهادة من مروان العريضي مدير إدارة المصادقة ومايكل مرماتو نائب الرئيس، بحضور عدد من المعنيين من كلا الطرفين.

وقال آل علي: إن حصول المؤسسة على شهادة الآيزو في مجال تدريب السائقين خارج المجال الأكاديمي، يؤكد سلامة النهج الذي نتبناه في مؤسسة تاكسي دبي في إعداد وتطوير الكوادر البشرية خصوصاً السائقين، وتنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لرفع مستوى أدائهم وقيادتهم على طرقات إمارة دبي، وتمكينهم بأهم وسائل السلامة والتعامل مع الركاب والسياح مرتادي مركبات الأجرة، مشيراً إلى أن المؤسسة افتتحت مؤخراً مركزاً متكاملاً لتدريب السائقين في مبنى المؤسسة الرئيس في منطقة المحيصنة، مزوداً بأحدث وسائل التدريب المُبتكرة والتطبيقات الذكية والتقنيات التعليمية المتطورة، تخدم برامج التعلم الذكي، ومختبراً للحاسوب، ومركزاً لتقييم الكفاءات، يتدربون بمستوى عال على يد نخبة من المدربين الأكفاء، لنقدم خدمة نقل بمركبات الأجرة على مستوى الخمس نجوم للمتعاملين تحقيقاً لرؤية المؤسسة "الريادة في تقديم خدمات نقل آمنة، موثوقة وذكية".

وعبر آل علي عن سروره بحصول المؤسسة على هذه الشهادة التي تعكس التطوير الحاصل في نظام تدريب سائقي مركبات أجرة مؤسسة تاكسي دبي وكفاءة المنظومة التدريبية داخل المؤسسات، بغرض تحقيق أهم الغايات الاستراتيجية للمؤسسة والتي تتلخص في تحقيق تشغيل متميز، تنقل الذكي، واسعاد للناس، فضلاً عن تنمية منظومة الموارد البشرية من أجل مواجهة التحديات، مؤكداً حرص المؤسسة واهتمامها البالغ بابتكار وطرح مبادرات وبرامج جديدة للسائقين بهدف رفع مستوى رضاهم وتدريبهم وصقلهم بشكل متكامل قبل الشروع بقيادة المركبة لأنهم خير من يعكس السياسة والمنهجية التي تتبناها مؤسسة تاكسي دبي، وتكمن أيضا أهمية وضع آليات وبرامج وإطلاق مبادرات في مجال السلامة المرورية لتكون تكون مدينة آمنة يسودها الاستقرار وتترسخ فيها أسس التنمية والمحافظة على الأرواح والممتلكات.