شركة "ماتيتو" الرائدة عالمياً والمزود المفضل للحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه تستحوذ...

استحوذت شركة "ماتيتو" الرائدة عالمياً والمزود المفضل للحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه على غالبية أسهم مجموعة "إنفو" التركية للكيماويات، لتنضم بذلك تركيا إلى مجموعة الدول التي تمارس شركة ماتيتو متعددة الجنسيات نشاطاتها فيها والتي يصل عددها إلى 46 دولة في شتي انحاء العالم. وجرى حفل توقيع عقد التعاون بين الشركتين في فندق سرايا سراجان - كمبنسكي بإسطنبول، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والمسؤولين والعملاء والموظفين من الجانبين.

وحول هذا الحدث الهام علّق فادي جويز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة "ماتيتو" العالمية خلال الحفل قائلا: "تمثل هذه الصفقة أول دخول لشركة ماتيتو العالمية إلى السوق التركية من خلال الاستثمار في شركة محلية. نحن نقدم إلى السوق أكثر من 60 عامًا من الخبرة العالمية في شتى مجالات حلول المياه الذكية للوصول إلى أحدث التقنيات في السوق، بالإضافة إلى الدعم القائم من قبل عدد من المساهمين الرئيسيين لدينا بما في ذلك اتحاد شركات ميتسوبيشي وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ومؤسسة التمويل الدولية IFC. وتوفر "إنفو" الخبرة المحلية والفهم الفني للمتطلبات واللوائح وديناميكيات السوق في تركيا ". "بفضل هذه العوامل، ستصبح إنفو أكثر قدرة على المنافسة وأكثر استعدادًا للاستفادة من الفرص الكبيرة المتواجدة في تركيا والمنطقة."

وقال الشريك المؤسس لمجموعة إنفو، عبد الله أوسلو إن التعاون الذي سيتم بناءه مع شركة كبرى كشركة ماتيتو العالمية والتي أنجزت 3000 مشروع في أكثر من 46 دولة حول العالم سيكون مثالاً رائعًا على الشراكات المهمة القائمة في تركيا. وتابع السيد أوسلو قائلا: "لقد أنجزت إنفو أكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه المعاد تدويرها عن طريق استخدام الأنظمة المصممة خصيصًا وفقًا لمواصفات عالمية ومحلية وهيكل أعمال تجاري للعملاء رفيعي المستوى في تركيا، ومع دعم شركة ماتيتو العالمية ، سنصبح بالتأكيد أكثر تنافسية وسنضيف مزيد من القيمة للصناعة في تركيا والمنطقة ".

ومن جانبه قال رجب أوزجان المدير العام المعين حديثا في شركة إنفو التركية للكيماويات: "نحن متحمسون لهذه الصفقة مع ماتيتو العالمية. هذا التعاون دليل على النجاح الذي حققناه حتى الآن كشركة وشهادة على قدرتنا في زيادة التنافس والنمو إلى مستويات أعلى وأفضل."