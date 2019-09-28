الامارات | 4.16 مليون قيمة 20 رقماً للوحات المركبات بشعار اكسبو

شكرا لقرائتكم خبر عن 4.16 مليون قيمة 20 رقماً للوحات المركبات بشعار اكسبو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الرقم L21 الذي يحمل شعار اكسبو اعلى قيمة ، اذ بيع بمبلغ مليونين و340 الف درهم وذلك بين 20 رقماً تم بيعها خلال المزاد العلني الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي لبيع 100 رقم مميز للوحات المركبات .
واستهل المزاد الذي يضم الارقام ال 20 ببيع الرقم X 1851 الذي يرمز لاول عام نظم فيه المعرض الدولي اكسبو لاول مرة في مدينة لندن البريطانية، حيث بيع الرقم بـ 34 الف.
وحصد الرقم X 2000 القيمة الاعلى بين الارقام ال 20 من بعد الرقم L21 ، حيث بلغت قيمته 360 الف درهم، كما تم بيع الرقم X20000 ب 330 الف درهم، فيما تم بيع الرقم V 2020 ب 222 الف درهم.
وطرحت هيئة الطرق والمواصلات 100 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات: (H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z)، منها (20) رقما تُطرَحُ للمرة الأولى وتحمل رمز (إكسبو) وذلك في مزاد علني جديد وهو الثاني بعد المائة.
وبدأ التسجيل في المزاد ي اعتباراً من يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري، لينطلق امس في الساعة 4:30 عصرا في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي. وفتح التسجيل للمشاركين في المزاد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، ومراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء.
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