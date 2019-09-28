مجموعة الحبتور تنظّم يوماً مفتوحاً لتوظيف الإماراتيين يوم الخميس 3 أكتوبر 2019

تُنظّم مجموعة الحبتور يوماً مفتوحاً لتوظيف الإماراتيين في 3 أكتوبر 2019. وتتطلع المجموعة إلى ملء أكثر من 200 وظيفة شاغرة من خلال توظيف مواطنين إماراتيين في مستويات وظيفية متنوعة بدءاً من المستويات الأولى وصولاً إلى المناصب الإدارية العليا في مختلف أقسام المجموعة، أي الضيافة والعقارات والسيارات وتأجير السيارات والتعليم والمقر الرئيسي.

سيقام اليوم المفتوح في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، في قاعة الجود من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، وكلية دبي للسياحة، وكليات التقنية العليا.

وتماشياً مع "رسالة الموسم الجديد" التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أجل تعزيز التوطين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، أطلقت مجموعة الحبتور آلية نشطة لتوظيف الإماراتيين في الأسابيع الأخيرة، وتعمل على تزويد الموظفين الجدد بالتدريب الميداني والتوجيه الضرورَين لتعزيز مهاراتهم ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل.

وعلّق خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور في هذا الصدد: "نودّ تشجيع مزيد من الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص، ونلتزم بنقل مهاراتنا وخبراتنا لهم. إنهم مستقبل الدولة. سوف يوفر لهم القطاع الخاص فرصاً لاكتساب العلم وتوسيع أفقهم. وادعوهم للعمل بجهد يداً بيد مع زملائهم لتعزيز خبراتهم، والتفوق في مجالاتهم".

Advertisements

وتابع قائلاً: "لقد أصدرت تعليمات للفرق في مختلف أقسام المجموعة لتقديم الدعم الضروري إلى الإماراتيين الذين ينضمون إلى أسرة مجموعة الحبتور كي يتمكنوا من تحقيق النجاح والنمو مع شركاتنا. سوف تتيح استراتيجية التوطين للمواطنين الإماراتيين اكتساب المعارف وتطوير مهاراتهم، وتساهم أيضاً في تشجيع ثقافة العمل بما يساعدهم على تحقيق طاقاتهم".

في يوم التوظيف المفتوح في قاعة الجود في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، سيتم مساعدة المواطنون الراغبين في الانضمام إلى مجموعة الحبتور في ملء استمارات الطلب، وتوجيههم إلى الأقسام التي تتناسب مع اهتماماتهم المهنية. وسوف تُجرى مقابلات على الفور مع مقدّمي الطلبات لاختيار المرشحين الأفضل للوظائف الشاغرة والتسريع في عملية التوظيف.

وفي هذا السياق، قال محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور: "نحن ملتزمون بتوظيف مزيد من الإماراتيين في مختلف وحدات المجموعة. وقد استقبلنا الدفعة الأولى من الموظفين الإماراتيين الجدد في الأسابيع الأخيرة. وأشجّع المواطنين على المشاركة في اليوم المفتوح، فالفرص المتاحة تُناسب مختلف مستويات التحصيل العلمي والخبرة."

وأضاف: "سوف نكون جاهزين خلال اليوم المفتوح لإجراء المقابلات وتوقيع العقود مع المرشحين المؤهلين في غضون أيام معدودة. نحن ملتزمون بالتوطين ونتطلع إلى إيجاد المرشحين المناسبين والمستعدين لتخصيص الوقت والجهد من أجل تعزيز خبراتهم، والنمو والتطور مع شركتنا".