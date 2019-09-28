الاتحاد للشحن توسع تواجدها في أمريكا الشمالية مع خدمات شحن معززة وقيادات جديدة في أسواق الشحن...

أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن بدء العمل ببرنامجها وخطة شبكتها لموسم الشتاء في 29 سبتمبر، والتي تتضمن خدمات شحن جديدة أسبوعية لتعزيز حضورها في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من أسواق الشحن الاستراتيجية العالمية.

ويأتي تعزيز خدمات الناقلات بين مطار أبوظبي الدولي ومدينة كولومبوس بولاية أوهايو، على رأس قائمة التحديث السنوي للشركة. وستتوفر الخدمة الجديدة بشكل أسبوعي منطلقة من أبوظبي مروراً بأوروبا ووصولاً إلى مطار ريكنباكر الدولي بأوهايو، مدعومةً بشبكة واسعة من مسارات النقل بالشاحنات تصل بين مطار ريكنباكر وغيره من الوجهات في الولايات المتحدة، بما فيها أتلانتا وشيكاغو ودالاس وهيوستن وفيلادلفيا. كما ستعمل الرحلات المغادرة إلى الخارج عبر مطار فرانكفورت لتعود مجدداً عبر مطار أمستردام - شيبول. وتخطط الاتحاد للطيران إلى إدراج رحلة أسبوعية ثانية نحو مطار ريكنباكر الدولي، الأمر الذي يؤدي إلى فتح منفذ تجاري إضافي جديد نحو أوروبا قبل نهاية العام الحالي.

وتتكامل رحلات الشحن إلى مطار ريكنباكر مع سعات الشحن التي تقدمها طائرات الاتحاد للطيران ذات البدن الواسع والتي تربط مباشرةً بين أبوظبي والوجهات الرئيسية في الولايات المتحدة، مثل شيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك والعاصمة واشنطن.

وتم تعيين السيدة كريستيل أليمو لإدارة عمليات منطقة أمريكا الشمالية، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم عمليات الاتحاد للشحن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وتعزيز تواجدها والتزامها بالسوق العالمية. وانضمت السيدة أليمو إلى الاتحاد للشحن قادمة من شركة ’فليكسبورت‘ العالمية للشحن، حيث شغلت مسؤولية مدير أول لعمليات الشحن الجوي في القارتين الأمريكيتين. كما تولّت السيدة أليمو في السابق عدّة مناصب إدارية مماثلة في مجموعة متنوعة من شركات النقل والشحن الدولية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي معرض تعليقه، قال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والعمليات اللوجستية في مجموعة الاتحاد للطيران: "يأتي تعيين السيدة أليمو لدينا انطلاقاً من كونها تمثل إضافة استراتيجية هامة لفريقنا المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستشرف على تعزيز مجمل عملياتنا في الولايات المتحدة بوصفها عنصراً بالغ الأهمية في السوق، وذلك من أجل رفع مستوى النمو في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، كما ستتولى القيادة والإشراف على مجموعة خطط ستسهم في توفير سبل اتصال إضافية لعملائنا في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وتتضمن شبكة ناقلات الاتحاد للشحن المحدّثة خدمة شحن Boeing 777 أسبوعية إلى مطار تامبو الدولي في جوهانسبرغ اعتباراً من 5 أكتوبر، مما يمهد الطريق أمام المدينة الجنوب إفريقية الهامة لتكون وجهة شحن أساسية في القارة الإفريقية، نظراً لكونها مركزاً لتدفق تجارة السلع سريعة التلف وغيرها من المنتجات من وإلى أوروبا وآسيا. كما تتكامل خدمات الشحن الجديدة إلى مطار تامبو الدولي في جوهانسبرغ مع سعة الشحن المتوافرة في طائرات الرحلات اليومية ذات البدن الواسع، والتي تربط مطار أبوظبي بجوهانسبرغ والقاهرة والدار البيضاء والرباط ولاجوس.

وتم أيضاً دعم خدمات الشحن الإضافية بالطائرات واسعة البدن عن طريق الرحلات الجوية المتزايدة بين أبوظبي ومطار هيثرو في لندن، وذلك بخط رحلة يومي رابع بدءاً من 27 أكتوبر، إضافة إلى إجراء تغيرات تكتيكية من حيث نوع الطائرات المستخدمة، حيث تم الانتقال من طراز A380 إلى طراز Boeing 777، في مسار النقل اليومي الثاني نحو مطار شارل ديغول الدولي في باريس. كما ستغير الاتحاد للطيران طراز الطائرات Airbus 330 التي تسلك مسارات النقل المتجهة إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا ومطار كيمبي جودا الدولي في بينجالورو ومطار تامبو في جوهانسبرغ، لتستعيض عنها بطائرات Boeing 787 من أجل زيادة سعة الشحن.

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وأضاف شديد: "تتيح لنا التعديلات التي أجريناها على الشبكة لهذا العام الفرصة لإجراء تغييرات جذرية في برامجنا ومساراتنا بما يتماشى مع التغيرات في ظروف السوق وأنماط التجارة. وتضمن التحديثات التي قمنا بها تلبية احتياجات قاعدة عملائنا القيمة والمتنامية بشكل كاف ودقيق. وتم توسيع الشبكة عبر تنسيقٍ عالي الكفاءة للمسارات، حيث قمنا بتخفيض خدماتنا بشكلٍ طفيف في بعض المسارات دون إلغاء أي منها".

وبعد تحديث شبكة المسارات، تتوقع الاتحاد للشحن ارتفاع مستوى الطلب على خدمة نقل المنتجات الطازجة وسريعة التلف، مثل الخضار والأزهار، من أفريقيا وآسيا، فضلاً عن تعزيز حركة السلع التجارية من الألبسة بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتسعى الاتحاد للشحن لترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الجهات الرئيسية في قطاع الشحن الجوي على الصعيد الدولي، مستفيدةً من موقع أبوظبي الاستراتيجي في مركز أحد أنشط المسارات التجارية العالمية.

وقال السيد شديد: "برزت أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات على طريق الحرير الجديد كمركز تجاري استراتيجي عالمي يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا وأفريقيا. وسيكون للبرنامج الجديد لرحلات الشحن، والهادف لتعزيز الرحلات من وإلى أمريكا الشمالية، تأثير طويل الأمد في ربط أبوظبي ببقية أنحاء العالم. ويعدّ تحديث الشبكة خطوة جديدة ضمن الجهود المستمرة لتطوير عروض خدمات الاتحاد للشحن وتعزيز القيمة المُقدّمة للعملاء، وترسيخ مكانتها كشريك مفضل للشحن الجوي، فضلاً عن الارتقاء بقيمة مجموعة الاتحاد للطيران".

للمزيد من المعلومات حول الشبكة الكاملة لمسارات ناقلات الاتحاد للشحن؛ وللحجز المباشر على الإنترنت، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihadcargo.com

-انتهى–