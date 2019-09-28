احتفل بيوم القهوة العالمي مع Hotels.com واستكشف أفضل الكافيهات في دبي

أيقظ حواسك الناعسة، وشاركنا الاحتفال في الثاني من أكتوبر المقبل بيوم القهوة العالمي، والذي يحتفل فيه محبو هذا المشروب السحري بما يفضلونه من أشكالها المتعددة، سواءً كانت من نوع اللاتيه أو الاسبريسو، أو الكابتشينو.

والقهوة هي واحدة من أكثر المشروبات الشائعة في العالم، ويرتشف منها محبوها ما يصل إلى 2,225 مليار كوب يومياً، فيما يبلغ متوسط حصة الفرد عالمياً من حبوب القهوة 8 كيلوجرامات كل عام.

وفي هذه الجولة يصحبكم الموقع الإلكتروني Hotels.com إلى عدد من أفضل الفنادق في إمارة دبي، والتي يمكنكم الاستمتاع فيها بما تقدمه من مذاقات مدهشة للقهوة رفيقة كل الأوقات، سواءً داخل ما تحتضنه هذه الفنادق من مواقع مميزة لتقديم القهوة، أو في ما يحيط بها من متاجر وكافيهات تقدم أفخر الأنواع منها.

بموقعه في قلب دبي، يوفر فندق متروبوليتان دبي لضيوفه ليال لا تنسى من الراحة والمتعة بغرفه الفندقية الفسيحة، والخيارات المتنوعة من المأكولات والمشروبات. ويمكن لضيوف الفندق التمتع بالتنزه لدقائق قبل الوصول إلى كافيه ديبريسو الشهير في منطقة جميرا، لتناول جرعة منعشة من الكافيين احتفالاً بيوم القهوة العالمي. وتعد ديبريسو من الكافيهات التي لا ينبغي على محبي القهوة تفويت زيارتها للحصول على رشفات سريعة وقوية من القهوة المصحوبة بكعكات الدونات اللذيذة.

وفي وسط دبي، يتربع فندق غالف كورت هوتل الخليج التجاري بمظهره البديع، وموقعه الذي يبعد دقائق قليلة عن منطقة دوان تاون دبي، وما تحتضنه من عناصر جذب رائعة، من بينها كافيه رايدر الفريد من نوعه، والذي يشتهر بما يقدمه لأصحاب المزاج الرائق من أصناف مميزة من الكوكتيلات، والاسبريسو، وغيرها الكثير. ويحب هواة الدراجات النارية كافيه رايدر بتصميمه المذهل المشتمل على الدراجات النارية وآلات الجيتار، وهو ما يعد بتجربة تناول قهوة ممتعة وغير مسبوقة.

وغير بعيد عن منطقة الخليج التجاري، يعلو شامخاً فندق جراند هوتل الإمارات بموقعه المميز في قلب مدينة دبي النابض بالحياة، والذي يحتضن PDL كافيه، المعروف بكونه كهف الرجل العصري، والذي سيحبه هواة ركوب الدراجات الهوائية، حيث يجمع الكافيه بين هواة هذه الرياضة في احتفالاتهم وتجمعاتهم المختلفة. ويجمع الكافيه من جانب آخر وفي مكان واحد بين محل لتصفيف الشعر وركن مخصص للقهوة، وهنا يمكنك الحصول على كوبك المميز من القهوة الطازجة، إلى جانب قصة شعر أنيقة تجعلك جاهزاً لما سيأتي.

استمتع بإقامتك الفاخرة في فندق شاطئ جميرا، الممتد بأناقة على شاطئه الخاص، بالقرب عدد كبير من الكافيهات الرائعة الكائنة في منطقة جميرا. ومن بين هذه الكافيهات، يتميز كافيه "تانياس تيهاوس" الذي يشغل فيلا رائعة من طابقين، والمثالي لتجمعات الأصحاب في حفل قهوة منعشة.