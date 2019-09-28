الامارات | بالصور "شخبوط الطبية" .. المستشفى الأكبر في الدولة تفتح أبوابها للمرضى 3 نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور "شخبوط الطبية" .. المستشفى الأكبر في الدولة تفتح أبوابها للمرضى 3 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" عن بدء تشغيل المرحلة الأولى لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، واستقبال المرضى اعتباراً من 3 نوفمبر 2019، في خطوة أولى للافتتاح التدريجي للمرفق الطبي الجديد في أبوظبي"، وذلك في إطار استراتيجية حكومة أبوظبي لرفع كفاءة النظام الصحي في الإمارة إلى المستوى العالمي، وبما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030، ورؤية "صحة" المتمثلة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية من خلال الابتكار والمهارات.

وتفصيلاً، أوضح، رئيس اللجنة التشغيلية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، سعيد جابر الكويتي، " خلال جولة تم تنظيمها لوسائل الإعلام"، أن المدينة الطبية، تعد أكبر مستشفى في الإمارات، حيث تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع وتحتوي على 732 غرفة للمرضى، وتضم 18 غرفة عمليات مجهزة و40 سريرا للإفاقة، و26 غرفة للأطفال الخدج، بالإضافة إلى صيدلية ذكية، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية تتراوح ما بين 2500 إلى 3 آلاف مريض يومياً.

وأشار الكويتي، إلى أن المرحلة الأولى لافتتاح مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ستضم أقسام أمراض القلب العامة للبالغين، أمراض الأعصاب للبالغين، الأنف والحنجرة، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وطب العيون، فيما ستكون المرحلة الثانية من الافتتاح بشكل تدريجي، نهاية العام الجاري 2019، وبداية العام المقبل 2020.

وأكد على أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة خاصة غرف العمليات التي جهزت بالجراح الآلي الذي ينجز العمليات الجراحية المهمة بدقة وكفاءة وسرعة، ويسهم في اتمام العمليات في ساعة واحدة بدل من 5 ساعات، ويتمكن المريض من الخروج من المستشفى خلال يوم واحد بدلا من أسبوع.

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وقال: "الصيدلية الذكية ستقدم الخدمات للمراجعين من خلال 18 نافذة في نفس الوقت ويتم صرف الأدوية آلياً مما يجعل نسبة الخطأ معدومة، فيما تم تجهيز الـ 18 غرفة عمليات بأحدث الأجهزة، ويتم التحكم فيها آليا في جميع المراحل، كما أنها مجهزة للنقل المباشر للعمليات من خلال تجهيزها بنظام التصوير والتصويت عالي الجودة، فيما تم تجهيز وحدة العناية بالخدج بأحدث الأجهزة.

وأضاف الكويتي: "مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ستوفر رعاية صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من خلال المعاينات السريرية، والتي تتضمن أربعة أقسام مخصصة للطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية الحرجة والجراحية، وصحة الأم والطفل، والعيادات الخارجية بالإضافة للعديد من العمليات الجراحية المتخصصة، مثل: الأوعية الدموية، الحروق، الصدمات، الصدر والرئتين، جراحة العظام والجراحة الترميمية، جنبا إلى جنب مع وحدة طب الأطفال حديثي الولادة المتخصصة

وأكد رئيس اللجنة التشغيلية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن شركة "صحة" تحرص على تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة إلى جميع سكان أبوظبي من خلال أربعة مجالات تتمثل في: سهولة الوصول للخدمات، والنتائج الطبية، والاستقرار المالي، ورضا المرضى، مشيراً إلى أن "صحة" تهدف إلى تقليل أوقات الانتظار الخاصة بمواعيد الزيارات، وأوقات الانتظار لدخول المستشفيات والعيادات، والرعاية والاهتمام التي يتلقاها المرضى أثناء وجودهم في مرافق "صحة "في أيدٍ أمينة، وكفاءة نُظم إدارة المرضى، بالإضافة إلى المتابعة والرعاية التي توليها "صحة" للمريض بعد مغادرته مرافقها.

وشدد الكويتي على أن شركة "صحة أدخلت التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها، حيث ترتكز استراتيجيتها على توفير خدمات متكاملة عالية الجودة محورها المريض، وتضع سلامة المرضى ورعايتهم في مقدمة أولوياتها.