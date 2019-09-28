عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
التقى سموه معالي تيودورو ريبيرا وزير خارجية تشيلي ومعالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا ومعالي تاليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ومعالي نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان.
وتناولت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة ومنها الاستثمارية والثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بين دولة الإمارات وهذه الدول.
كما جرى أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي تيودورو ريبيرا وزير خارجية تشيلي على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية تشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي وسعادة لانا زكي نسيبه المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
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