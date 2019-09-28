الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل عبدالله بن زايد في نيويورك

استقبل معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث سموه والأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة.

كما تم استعراض وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واطلع معالي أنطونيو جوتيريش خلال اللقاء على جهود دولة الإمارات ومبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والسعادة خاصة مع وجود وزارة معنية بالسعادة في الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى استضافة دولة الإمارات لمعرض اكسبو 2020 دبي وتنظيم قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 بالتزامن مع المعرض العالمي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم برامجها المختلفة وتكثيف الجهود المشتركة لخدمة القضايا ومواجهة التحديات التي تشهدها عدد من مناطق العالم.

كما عبر سموه عن التزام دولة الإمارات بدعم مبادرات الأمين العام مع الاحتفال العام المقبل بالذكرى الـ 75 لإنشاء الأمم المتحدة.

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من جانبه رحب معالي أنطونيو جوتيريش بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكداً على التعاون المتميز بين الجانبين والحرص المستمر على تعزيزه.

كما أشاد معاليه بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبرامج الأمم المتحدة لاسيما على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي وسعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.