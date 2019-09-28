معاذ شيخ يحصد لقب الرئيس التنفيذي للعام 2019 في الشرق الأوسط عن فئة الإعلام

حققت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجازاً جديداً يشهد على تفوّق أداء فريقها الإداري الذي رسخ موقعها الرائد في السوق، وذلك مع فوز رئيسها التنفيذي معاذ شيخ بجائزة الرئيس التنفيذي للعام 2019 في الشرق الأوسط عن فئة الإعلام من "جوائز الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين"، بالإضافة إلى تصنيف STARZPLAY هذا الشهر ضمن قائمة "فاينانشال تايمز" لـ أفضل 25 شركة ناشئة.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في فندق "والدورف أستوريا" في مركز دبي المالي العالمي، بحضور نخبة من أبرز صناع القرار ورواد الأعمال في المنطقة. وتكرّم الجوائز الرؤساء التنفيذيين الأكثر نجاحاً، والذين يضعون لشركاتهم رؤىً طموحة تقوم على الابتكار وتؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، بالإضافة إلى الشخصيات التي تساهم في إثراء حيوية وتنوع مشهد الاقتصاد والأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن عدة قطاعات.

وفي الشهر ذاته، تم إدراج STARZPLAY ضمن تقرير خاص صدر عن مجلة "فاينانشال تايمز" حول أفضل 25 شركة رقمية ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف هذه القائمة التي يتم إطلاقها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وشملت أيضاً شركة "كريم"، إلى تسليط الضوء على المشاريع المبتكرة التي تحقق إنجازات بارزة وتساهم في إحداث تغييرات نوعية في قطاعاتها.

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وقال معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ STARZPLAY: "يشرفني الفوز بهذا التكريم الرفيع الذي هو ثمرة خمس سنوات من العمل الجاد والإنجازات المميزة التي لم تكن لتتحقق من دون الجهود الحثيثة التي يبذلها كل عضو في فريق STARZPLAY. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم إليهم بعميق شكري وتقديري لالتزامهم الكبير ودورهم الاستثنائي في النجاحات التي تحققها شركتنا".

وأضاف: "لقد نجحت STARZPLAY في تحقيق أداء مميز أحدث نقلة نوعية في القطاع، وهو ما يبدو جلياً في اختيارها بين أفضل 25 شركة رقمية ناشئة في المنطقة من قبل ’فاينانشال تايمز‘، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيتنا القائمة على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التركيز على تقديم المحتوى الأفضل، وتزويد المشتركين بتجربة مشاهدة مميزة، بالإضافة إلى تقديم خيارات سداد مرنة تنسجم مع متطلبات وتطلعات المستهلكين في السوق المحلية. ونحن فخورون بالنجاحات التي حققناها منذ تأسيس الشركة، وسنواصل العمل على تعزيز القيمة المضافة لخدماتنا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة. ونتطلع قدماً نحو الخطوات والمبادرات الجديدة التي نعدها في الوقت الحالي، والتي تشمل إطلاق المحتوى الأصلي الخاص بنا في المستقبل القريب، في إطار حرصنا على إثراء وتنويع خيارات المحتوى المتاح لمشتركينا".

وكانت STARZPLAY قد حافظت على موقع الصدارة من حيث عدد المشتركين في المنطقة للعام الثاني على التوالي، وفقاً لـ تقرير التلفزيون المدفوع والفيديو عبر الإنترنت- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، الذي أعدته شركة "آي إتش إس ماركيت". وجاء هذا الإنجاز بفضل ما تقدمه المنصة من محتوى حصري، إضافة إلى قدرة الشركة على عقد صفقات مميزة مع مشغلي شركات الاتصالات ومصنعي الأجهزة الذكية، الأمر الذي أثمر عن تحقيقها نمواً كبيراً في المنطقة.