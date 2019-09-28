بروكتر آند جامبل وكارفور يسعيا لتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس في دولة الإمارات في حملة "تعهد...

أطلقت كارفور، التي تديرها ماجد الفطيم في الإمارات، بالتعاون مع بروكتر آند جامبل مبادرة وطنية جديدة خلال شهر يوليو من هذا العام، تحت عنوان "تعهد التسامح"، والتي تهدف إلى تشجيع مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها والزوار على الإحتفاء بالتنوع الغني وقيم التسامح والعيش المشترك، الذين تزخر بهم دولة ومجتمع الإمارات. وقد سجل بالفعل أكثر من 6 آلاف شخص من مواطني الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، مقاطع فيديو يتعهدون فيها بالتزامهم بتعزيز انفتاحهم على الآخر، لقبول وجهات النظر والآراء المتنوع، ما يؤكد على اهتمام المواطنين والمقيمين على تأكيد إيمانهم بهذه القيم.

وتهدف المبادرة إلى مشاركة أكثر من 10 آلاف مقيم في دولة الإمارات في حملة "تعهد التسامح"، وذلك لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي من شأنه تسليط الضوء على أهمية التنوع والإندماج لدى سكان الدولة وزائريها. ستقوم بروكتر آند جامبل و كارفور بزرع شجرة غاف، مقابل كل تعهد يقدمه المشاركون في الحملة، وذلك عبر التعاون مع مؤسسة غامبوك الاجتماعية التي تتخذ من دبي مركزاً لها، وقد تم اختيار شجرة الغاف لتكون شعاراً لعام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن للمتسوقين التوقيع على تعهد التسامح في المتجر في أقرب متجر كارفور أو على الإنترنت عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام الوسم #TolerancePledge. تستمر مبادرة تعهد التسامح في المتجر حتى الرابع من أكتوبر 2019، وتستمر الحملة عبر الإنترنت حتى بداية شهر نوفمبر من هذا العام.

ويعكس تعهد التسامح قيم الانفتاح والإندماج في المجتمع الإماراتي، الذي يضم أكثر من 200 جنسية وعشرات الديانات والمعتقدات. ويتعين على المشاركين في الحملة التعهد بما يلي: "أتعهد باحترام وقبول الأشخاص الذين تختلف قدراتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم عن قدراتي ومعتقداتي وثقافتي."

وستقوم كارفور بتخصيص أكشاك لتصوير مقاطع الفيديو في عشرة متاجر على مستوى الإمارات، لمنح الجمهور فرصة المشاركة في الحملة. كما يمكنهم أيضاً تصوير أنفسهم وهم يقرؤون التعهد على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم على فيسبوك وانستغرام وتويتر، وذلك باستخدام وسم #TolerancePledge حتى نهاية شهر أكتوبر، وسيتم جمع مقاطع الفيديو الخاصة بـتعهد التسامح في ألبوم واحد يضم أكثر من 10 آلاف تسجيل فريد لدخول موسوعة غينيس.

ومن جهته قال ساراناثان راماسوامي، مدير المبيعات لمنطقة شبه الجزيرة العربية في بروكتر أند جامبل: "يعتبر تجاوب المشاركين خلال الجولة الأولى من الحملة في شهري يوليو وأغسطس، دليلاً دامغاً على إيمان الناس بدورهم في تعزيز التسامح والإندماج. نحن نعيش في بلد مميز بتنوعه. دعونا نلتقي جميعاً للإعلان عن دعمنا لايجاد مجتمع أكثر انفتاحاً وشمولاً يوفر الفرص لجميع سكانه."

يمكن المشاركة في "تعهد التسامح" عن طريق أفرع كارفور في المواقع التالية:

مول الإمارات

سيتي سنتر مردف

سيتي سنتر شندغة

سيتي سنتر ديرة

إبن بطوطة مول

سيتي سنتر معيصم

فستيفال سيتي مول

ياس مول

مارينا مول – أبوظبي

الصقر