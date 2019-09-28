"لويي الطبية" و"كليفلاند كلينك" تكشفان عن النموذج الهندسي لأول مشروع متصل بكليفلاند كلينك في العالم

كشفت "لويي ميديكال" الطبية و"كليفلاند كلينك" عن النموذج الهندسي الخاص بأول مشروع متصل بمستشفى كليفلاند كلينك في العالم، وهو مستشفى "شنغهاي لويي ليلان"، وذلك في حفل أقيم في شنغهاي وحضره مسؤولون حكوميون كبار ومسؤولون من الجانبين.

وحضر حفل الإعلان عن المشروع مسؤولون من جهات حكومية في منطقة مينهانغ بشنغهاي، ومركز هونغ تشياو الطبي الدولي الجديد في شنغهاي، والقنصل العام الأمريكي في شنغهاي، فضلًا عن ممثلين عن الجمعيات التخصصية والقطاعات العلاجية الرئيسة في الصين، وفريق من المسؤولين من كليفلاند كلينك. وعقد الحاضرون مناقشات دارت حول كيفية الاستفادة على الصعيد العالمي من التقنيات الطبية المبتكرة ونماذج الخدمة لتحقيق رؤية "صين صحية 2030".

ومن المقرّر إقامة هذا الصرح الطبي المنتظر في شنغهاي تحت مظلة برنامج ومبادرة "كليفلاند كلينيك كونكتد" التابعة للمستشفى الذي يُعدّ واحدًا من بين أشهر المنشآت الطبية الأمريكية على الصعيد العالمي، والذي يتخذ من ولاية أوهايو مقرًا.

ومن المقرّر افتتاح مستشفى "شنغهاي لويي ليلان"، المشروع الطبي المتصل بكليفلاند كلينك، أمام المرضى في العام 2024. ويُنتظر أن يركّز على المجالات العلاجية الكبرى التي تشمل أمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي والأورام، ويهتمّ بتحسين النتائج الإكلينيكية، وإجراء العمليات الجراحية المعقدة، علاوة على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية عالية الجودة التي تركّز على المريض.

وقدّمت كل من "لويي" و"كليفلاند كلينك" و"فوستر + بارتنرز"، في هذا الحدث نموذجًا هندسيًا مصغرًا للمشروع، عارضة فلسفة تصميمه على الجمهور لأول مرة. وتتمحور فلسفة الرعاية الصحية في مستشفى "شنغهاي لويي ليلان" حول المريض في المقام الأول، ويوظّف في تصميمه المعماري المبتكر عناصر المشاهد الطبيعية في الصين لإنشاء مساحة طبية متصلة بالطبيعة اتصالًا سلسًا.

ويعتمد المستشفى على أحدث التقنيات الرقمية ويتبع أرفع المعايير العالمية في ضمان الجودة، لخلق مساحة مريحة تتسم بكونها رفيقة بالبيئة. وسوف يتمكن كل مريض من الاستمتاع ببيئة مرتبطة بالطبيعة، تشمل ردهة مفتوحة رحبة وغنية بالمكونات الطبيعية، وسطحًا زجاجيًا جيد التهوية يتيح إضاءة طبيعية وافرة، ومبنىً رئيسًا محاطًا بأفنية واسعة.

وتواجه الصين طلبًا متزايدًا على التقنيات الطبية المتقدمة وحاجة متنامية إلى اتباع أرفع ممارسات الإدارة الصحية، في ضوء استمرارها بتنفيذ استراتيجيتها للصحة للعام 2030.

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ويجسّد الإعلان عن أول مشروع متصل بمستشفى كليفلاند كلينك في العالم محطة مهمة في أعقاب التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجي بين الجانبين في العام 2017 والتي رمت إلى إنشاء مستشفى دولي عام في شنغهاي تحت مظلة برنامج "كليفلاند كلينيك كونكتد"، وذلك بناءً على الرؤية المشتركة المتمثلة في تقديم خدمات رعاية صحية قيّمة تتمحور حول المريض. ويُنتظر أن تساعد هذه العلاقة في رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في الصين من خلال إتاحة أحدث التقنيات الطبية العالمية ونموذج تشغيلي علمي قائم على أحدث أنظمة الإدارة المتقدمة.

ويتمتع كليفلاند كلينك بنحو 100 عام من الخبرة في مجالات العمليات الإكلينيكية ورحلة علاج المرضى والرعاية الصحية الممتازة.

وبهذه المناسبة، أشار بيل بيكوك كبير مسؤولي العمليات في كليفلاند كلينك، إلى مواصلة المستشفى جهوده في مختلف مجالات التعاون مع العديد من المؤسسات الطبية في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن هذه الجهود "كفيلة بإتاحة أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية للمرضى حول العالم، والارتقاء المستمر بمستويات الصحة"، وقال: "يمثل كشفنا عن النموذج الهندسي الخاص بأول مشروع متصل بمستشفى كليفلاند كلينك في العالم بداية فصل جديد في هذا التعاون الطبي في كل من الصين والولايات المتحدة، ونأمل في أن تتوَّج جهودنا في العمل مع "لويي" بالنجاح في تطوير صرح طبي كبير يضع صحّة المرضى في المقام الأول ويستفيد من التعاون الطبي بين البلدين".

من جهته، أعرب ليو ديانبو رئيس مجلس إدارة مجموعة "لويي لايف ساينس" للعلوم، عن تحمّسه للمشروع الجديد، مؤكدًا أن فكرة تمكين المرضى من الاستمتاع بأفضل المنتجات والتقنيات والخدمات الطبية "ظلّت محركًا دافعًا لشركة "لويي" الطبية منذ إنشائها"، وقال: "يجب أن نسعى دائمًا إلى مضافرة جهودنا والتعاون مع أفضل الشركاء الدوليين من أجل أن نتمكّن من تلبية الحاجة إلى خدمات طبية عالية الجودة في المستقبل، والحفاظ على الابتكار وتطوير حلول طبية تلبي المتطلبات الصحية في جميع المجالات، وما هذا المستشفى المستقبلي إلا تجربة طليعية وإنجازًا كبيرًا، كما أنه يمثل التزامًا من الجانبين "لويي" و"كليفلاند كلينك" تجاه المرضى في الصين وحول العالم".

ويقع مستشفى "شنغهاي لويي ليلان"، المنضوي تحت مظلة مشروع "كليفلاند كلينك كونكتد"، في مركز هونغ تشياو الطبي الدولي الجديد في شنغهاي. وتخطط شنغهاي، بوصفها المدينة التي تضمّ أكبر نظام للخدمات الطبية في الصين، لتصبح واحدة من المراكز الطبية الكبرى في آسيا بحلول العام المقبل، وإنشاء مركز للابتكار التقني يكون له تأثير عالمي قبل العام 2030.

ويُعدّ مركز هونغ تشياو الطبي الدولي الجديد منطقة ذات مكانة وطنية رائدة في مجال المشاريع الإصلاحية في القطاع الطبي، ومركزًا طبيًا حديثًا، وذلك بدعم من الحكومة. وتنطوي المنطقة على أهمية استراتيجية حيوية في تلبية المستويات المختلفة من الاحتياجات العلاجية الطبية والإدارة الصحية، كما يُنتظر أن تعمل على تعزيز تقديم الخدمات الطبية الشاملة في الصين. وقد أعربت كل من "كليفلاند كلينك" و"ليوي" عن تقديرهما للدعم الذي لقيه المشروع من الجهات الحكومية المعنية في شنغهاي ومنطقة مينهانغ.