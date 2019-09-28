مجلس دبي الرياضي يدعم ترشح الظالعي لرئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي

أعلن مجلس دبي الرياضي مساندته لترشح قيس الظالعي أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي لانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي التي ستجرى يوم 17 نوفمبر المقبل في بالي.

وعبر سعادة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي عن ثقته بقدرة قيس الظالعي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للرجبي ورئيس الاتحاد العربي للعبة على قيادة الاتحاد الآسيوي للرجبي لكونه من الكوادر الوطنية الشابة المشهود لها بالكفاءة، وبفضل الخبرات التي نالها من خلال توليه سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي للرجبي وخبرته الواسعة التي اكتسبها من خلال عمله في هذا المنصب المهم في الاتحاد القاري للعبة.

وأكد الطاير على أهمية دعم جهود الكفاءات الوطنية التي تستعد لتولي مناصب إقليمية وقارية ودولية، وذلك من خلال الاستفادة من العلاقات الدولية الواسعة التي تتمتع بها المؤسسات الرياضية الوطنية والقياديين الرياضيين الإماراتيين كل في مجال عمله والتي تشكلت من خلال سنوات طويلة من العمل الدؤوب والعلاقات المتوازنة مع المؤسسات الرياضية القارية والدولية.

كما أشاد الطاير بتطور رياضة الرجبي في الدولة وجهود اتحاد اللعبة الذي أنجز الكثير في وقت قصير ومحدود قاعدة اختيار اللاعبين، كما عمل على توفير موازنة لدعم برامجه من خلال جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومن بينهم قيس الظالعي الأمين العام للاتحاد.