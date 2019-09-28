جيتكس شوبر يمنح فرصة أخيرة لاغتنام أفضل العروض والحسومات

يمنح ’جيتكس شوبر 2019‘، الفعالية الأضخم من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنيات الاستهلاكية، كافة المقيمين في الإمارات العربية المتحدة فرصة أخيرة لاكتشاف الأسعار و العروض الخيالية لأحدث الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المعروضة خلال فعالياته.

وتوافدت جموع المستهلكين إلى أرض المعرض للتعرف على أكثر من 35 ألف منتج معروض للبيع وليحظوا بفرصة الفوز بأفضل الصفقات والباقات الترويجية الحصرية بالمعرض. ومن المتوقع أن تشهد آخر أيام المعرض في عطلة نهاية الأسبوع توافد أعداد كبيرة من الراغبين باغتنام فرص باقات الحسومات الخاصة، لا سيّما في ظل مستويات المبيعات العالية التي سجّلتها الهواتف الذكية الحديثة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الشخصية.

وتحرص الجهات العارضة، التي تشتهر بباقاتها وعروضها الخاصة وحسوماتها الحصرية لحاملي البطاقات، على إضافة مزيد من الحماسة على فعاليات المعرض من خلال سحوباتها وجوائزها الحصرية التي تستمر على امتداد أيامه. وتمنح ’شرف د ج‘ الزوار فرصة للفوز بسيارة من طراز BMW X2 2020 لدى شرائهم شاشة 75RU7100 UHD الذكية بقياس 75 بوصة من ’سامسونج‘. بينما تستضيف ’جمبو للإلكترونيات‘ سحباً كلّ ساعة لكافة المشترين لديها للفوز بشاشة RU7100 قياس 43 بوصة من ’سامسونج‘. ومن جهتها، تمنح ’إيماكس‘ المستهلكين ممّن ينفقون أكثر من 5 آلاف درهم إماراتي فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز، بما فيها ساعة Apple Watch 4 وعملات ذهبية، وذلك من خلال مسابقات ’دوّر واربح‘ الخاصة بها.

وفي هذا الصدد، قال نارايان أجاروال، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى شركة ’إيماكس‘: "يُعتبر ’جيتكس شوبر‘ من أضخم الفعاليات السنوية في مجال الإلكترونيات، والتي تمنح المستهلكين فرصة شراء الأجهزة التي يحلمون بها وغيرها من الإلكترونيات بأسعار جنونية للغاية. نبدأ التحضيرات للفعالية قبل انطلاقها بشهور عدة لكي نضمن تقديم أفضل الأسعار ومنح القدر الأكبر من الهدايا المجانية. وتزداد العروض جاذبية في الأيام الأخيرة من المعرض، حيث نقدم حسومات مفاجئة قد تصل إلى حد بيع منتجات مثل أجهزة ’آيفون‘ بأسعار لا تزيد عن ألف درهم إماراتي".



وقال طيب غفور، مدير مجموعة تجارة التجزئة المنظمة لدى ’أكسيوم تيليكوم‘: "يُحافظ ’جيتكس شوبر‘ على مكانته كأكثر فعاليات قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية تميّزاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُمكن للمستهلكين الحصول على أفضل العروض على هواتفهم الذكية وأجهزتهم المفضّلة من أفضل تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية في مكان واحد. وبينما نتجه نحو الأيام الأخيرة من المعرض، ننصحكم بعدم تفويتها لأنّنا احتفظنا بأفضل ما في جعبتنا من عروض في ’جيتكس شوبر‘ حتى النهاية بحيث نمنح المستهلكين مستويات لا تضاهى من القيمة".

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وتتوقع شركة ’لوجيتيك‘، التي تنظم العديد من الأنشطة في جناحها طوال عطلة نهاية الأسبوع بما فيها زوائد مكبرات الصوت المقاومة للماء الخاصة بها في حوض للأسماك، استقبال عدد كبير من الزوار الراغبين بالحصول على أحدث المستلزمات والأجهزة الإلكترونية. ومن جانبه، قال سيدهارثا تشاركرابورتي، مدير الحسابات الرئيسي الأول لدى ’لوجيتيك‘ الشرق الأوسط: "يجمع المعرض عدداً كبيراً من العلامات التجارية تحت سقف واحد لتقديم أفضل العروض الترويجية في السوق. ولطالما اعتبر اسم ’جيتكس شوبر‘ مرادفاً لأفضل الأسعار والعروض".

وبالإضافة إلى منطقة ’كيد زانيا‘ المخصصة للأطفال، والتي تستضيف مجموعة من الأنشطة مثل الرسم على الوجوه والأعمال الفنية والحرفية والرسم، من المتوقع أن تشتد الحماسة في عطلة نهاية الأسبوع هذه لأعلى مستوياتها خلال منافسات ’شوبر جيمز‘ الممتدة لأسبوع كامل. وسيضم اليوم الأخير من المعرض المنافسة النهائية للعبة Super Smash Bros. Ultimate والتي تنطلق من الساعة الخامسة مساءً. وسيحظى المتنافسون بفرصة للفوز بجهاز Nintendo Switch أو مستلزمات Switch بقيمة تصل إلى 500 درهم إماراتي، أو صندوق المفاجآت.

يفتح معرض ’جيتكس شوبر 2019‘ أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 11 ليلاً لغاية 28 سبتمبر 2019. ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 درهم إمارتي، و10 دراهم للمجموعات الطلابية التي تزيد عن 50 طالباً، في حين يتاح الدخول مجاناً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. وسيحصل الزوار الذين ينفقون أكثر من 300 درهم إماراتي داخل المعرض على مواقف مجانية للسيارات لمدة 6 ساعات في مركز دبي التجاري العالمي تتيح لهم تجربة أكثر سهولة وراحة. ويمكن شراء بطاقات الدخول عبر الموقع الإلكتروني: https://www.gitexshopperdubai.com

لمعرفة آخر الأخبار والمعلومات حول معرض ’جيتكس شوبر 2019‘، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gitexshopperdubai.com، أو صفحة المعرض على مواقع ’تويتر‘ و’فيسبوك‘ و’إنستاجرام‘.