خبير عقاري: خفض الفائدة يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية بنسبة ٧٠%

القاهرة _علا العلاف

فاصله _ دبي

قال الخبير العقاري عمرو البهي رئيس مجموعة البهي القابضة أن خفض أسعار الفائدة يساهم في دعم الاستثمارات المحلية وزيادتها بنسبة ٧٠% ويدعم قطاع التشييد والبناء في مصر .

وأضاف البهي أن خفض الفائدة سينعش قطاع التشييد والبناء في مصر خاصة أن القطاع يعد من القطاعات الأكثر اعتمادا علي التمويل المصرفي .

ولفت الي أن خفض الفائدة سيساهم في زيادة الاستثمارات المحلية من جانب المصريين الذين كانوا يضعون أموالهم في البنوك فالبتالي فأن قرار خفض الفائدة سيحرك الأموال الراكدة في البنوك وترجتمها الي فرص عمل جديدة للشباب والعمالة اليومية .

وأشار الي أن المؤشرات الايجابية لقرار خفض الفائدة سيشمل زيادة حجم أعمال الشركات والمصانع عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة التي ستعمل علي خفض البطالة .

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، قررت فى اجتماعهـا أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 13.25% و14.25% و13.75%، من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.

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