تجربة تسوق وطيران وترفيه شاملة لرواد أكبر مركز تسوق في العالم

تستعد طيران الإمارات، بالمشاركة مع إعمار لإطلاق تجارب شاملة للمتسوقين، تتضمن موقعاً جديدا لجهاز "تجربة طائرة الإمارات A380"، ورعاية "كيدزانيا" بعناصر خاصة بالطيران، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ لبيع هدايا طيران الإمارات في مول دبي، أكبر مركز تسوق في العالم.

وتتعاون طيران الإمارات مع شركة إعمار لتعزيز تواجدها في مول دبي للتواصل مع جمهور واسع من المواطنين والمقيمين والزوار من خلال تجارب تفاعلية مثل جهاز الطيران التشبيهي (سميوليتر) لطائرة A380 وكيدزانيا ومنافذ البيع. ويتمثل الهدف الأكبر لطيران الإمارات في تقديم تجربة لا تنسى للزوار على اختلاف أعمارهم، وعرض قصة العلامة التجارية من خلال أنشطة فريدة ومنتجات سفر مبتكرة.

وتم نقل جهاز "تجربة طائرة الإمارات A380"، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، إلى موقع جديد في الطابق الثاني بمول دبي إلى جوار أكواريوم دبي. ويوفر جهاز محاكي الطيران لرواد أكبر مركز تسوق في العالم الجلوس في بيئة مماثلة لقمرة قيادة أكبر وأحدث طائرة ركاب في عالم اليوم، والاستمتاع بتجربة الإقلاع بالطائرة والهبوط بها في آلاف المطارات العالمية، بما فيها تلك التي تعمل إليها طيران الإمارات وفي ظروف جوية متباينة. ويمكن للرواد الأكثر خبرة من محبي المغامرة اختيار المطارات المصنّفة بصعوبة الهبوط فيها لوقوعها في مناطق وعرة أو على ارتفاعات غير عادية مثل مطار "كاي تاك" في هونج كونج، ومطار الأميرة جوليانا في مارتينيز ومطار إنزبروك في النمسا ومطار ماديرا كريستيانو رونالدو في البرتغال.

ويتواجد مدرب متمرس لمساعدة الراغبين في تجربة التحليق والهبوط بـ"الطائرة الافتراضية". كمن تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات، بدءاً من 15 دقيقة، حتى 45 دقيقة. وتتيح قمرة القيادة الكبيرة والمفتوحة للجهاز مشاركة العائلة والأصدقاء في التجربة الكاملة. ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت على Emirates A380 Experience ويحصل أعضاء برنامج الولاء "سكاي واردز طيران الإمارات" على خصم خاص.

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وسوف تعاود طيران الإمارات قريباً رعاية "كيدزانيا" مرة أخرى لتوفير مزيد من فرص محاكاة الأدوار التعليمية للأطفال في مجال الطيران. وتوفر طيران الإمارات كاونتراً خاصاً للأطفال لتسجيل الوصول ودخول المنشأة التعليمية- الترفيهية، حيث يحصلون على بطاقة الصعود إلى الطائرة، ولعب الأدوار كطيارين وطاقم خدمات جوية ومهندسي طائرات أثناء وجودهم في داخلها.

من ناحية أخرى، ستوفر طيران الإمارات للمتسوقين في مول دبي منتجات متجرها الرسمي في أكثر من موقع. وسوف يتمكن رواد كيدزانيا من التسوق عند الدخول، وشراء مجموعات الأطفال والرضع من أطقم أرسنال وريال مدريد وزي طاقم الطائرة وغيرها. كما سيتمكن زوار منصة المراقبة في برج خليفة قريباً من شراء مجموعة واسعة من منتجات طيران الإمارات الأكثر شعبية في واحد من أعلى منافذ التجزئة. ومن أشهر المنتجات المتوفرة التي يكثر الطلب عليها قمصان البولو والقبعات والتذكارات، مثل سلاسل المفاتيح والمغناطيس وكذلك مجموعة منتجات "إيربان ترافلر" للسفر. ويتوفر كذلك مجسمات بأحجام مختلفة لطائرة الإمارات A380 الأكثر مبيعاً والتي تحمل شعار معرض إكسبو 2020 دبي.

كما يضم المتجر الكائن بجوار الأكواريوم في مول دبي مجموعة خاصة من منتجات الأطفال، مثل دمى الطيارين وأفراد أطقم الخدمات الجوية وأطقم ألعاب المطار الخشبية.