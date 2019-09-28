الامارات | ممرات وكراسي عائمة لترفيه ذوي الهمم على شواطئ أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ممرات وكراسي عائمة لترفيه ذوي الهمم على شواطئ أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي،مشروعان ترفيهيان على شواطئ أبوظبي، لفئات ذوي الهمم، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركات، بهدف توفير مرافق مميزة تخدم هذه الفئات.

وتمثل المشروع الأول في توفير ممرات على شواطئ أبوظبي تمكن فئات أصحاب الهمم من الوصول إلى أقرب مسافة ممكنة من مياه البحر، أما المشروع الثاني فهو عبارة عن توفير 6 كراسي عائمة لذوي الهمم موزعة على شواطئ أبوظبي تتناسب مع كافة الاعمار والاحجام.

وأوضح رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في إدارة خدمات المجتمع ببلدية مدينة أبوظبي،خلف محمد النكاس، أن تنفيذ المشروعين جاء بعد دراسة واستطلاع رأي عدد من ذوي الهمم حول ما ينقصهم من ترفيه في الشواطئ، والذين أجمعوا على رغبتهم في الوصول إلى مياه البحر، إذ أن كراسيهم لا تستطيع المشي في رمال البحر، وأيضاً أعربوا عن رغبتهم في السباحة، معبرين عن آملهم بتنفيذ مشروعات تسمح لهم بذلك.

Advertisements



وأشار النكاس إلى أن إحدى الشركات بادرت بتمويل مشروع الممرات في شواطئ أبوظبي ضمن مسؤوليتها المجتمعية بتنفيذ مشروعات يستفيد منها المجتمع، موضحاً أن الكراسي العائمة تجدد كل عام لتضررها من العوامل الجوية وتقوم أحدى الشركات بتوفيرها.



وكشف عن طرح البلدية ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية، نموذجاً تصورياً مقترحاً لمشروع توفير ألعاب مخصصة لأصحاب الهمم في الحدائق السكنية، بحيث تكون أغلب ألعابها تتناسب معهم، مبينناً أن تفاصيلها ستعلن لاحقاً حينما تتبنى تنفيذها أحدى شركات القطاع الخاص.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة خدمات المجتمع قد كرمت 70 شركة من القطاع الخاص لمساهمتها الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع، من خلال توفير مرافق مميزة تخدم شرائح المجتمع المختلفة، وذلك ضمن ملتقى المسؤولية المجتمعية في دورته الثالثة، والذي يهدف إلى إتاحة فرصة لمشاركة القطاع الخاص والعام في تقديم خدمة للمجتمع، وإبراز الدور الأساسي للقطاع الخاص والعام في المساهمة بتقديم الخدمات للمجتمع بمختلف شرائحه، وتلبية احتياجات المجتمع من خلال توفير مرافق مميزة تخدم شرائح المجتمع المختلفة، وتعزيز التواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأفراد المجتمع لما له من تأثير ايجابي على رفع مستوى جودة الحياه في المدينة.

وطرح الملتقى الذي عقد أخيراً، نموذجاً تصورياً مقترحاً لمشروع المماشي ومسارات الدراجات، ويشمل ممرات المشاة الرئيسية، ممرات المشاة الثانوية، ممر الدراجات الهوائية، أماكن الجلوس العامة، حوامل الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتطوير حدائق سكنية، وتأهيل مناطق الألعاب، وصيانة المسطحات الخضراء، وإضافة مناطق جلوس مضللة.