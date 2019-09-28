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بالصور| نظرة على مطعم ماكروز الجديد في أبوظبي
افتتح الطاهي الشهير ماركو بيير وايت مطعمه الثاني في عاصمة الإمارات.
وافتتح Marco’s New York Italian أبوابه للجمهور يوم الخميس، 26 سبتمبر بحضور ماركو بيير وايت نفسه.
وسينضم المطعم إلى مطعمه الحائز على جائزة في فيرمونت باب البحر، ويوفر إطلالات على مسجد الشيخ زايد الكبير.
ويعد مطعم أبو ظبي أول موقع خارج المملكة المتحدة ، ويمكنك أن تتوقع مفهومًا غير رسمي أكثر من المطاعم الأخرى.
وفي القائمة، ستجد البيتزا المخبوزة والباستا ومجموعة من البرغر، وتمزج المأكولات الإيطالية والأمريكية. وتم تزيين المطعم الفسيح بأسلوب معاصر، أحادي اللون، مع ملوثات عضوية باللونين الأصفر والأخضر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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