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بالصور| توافد السياح الدوليين إلى دبي مع نهاية الصيف
مع بداية انخفاض درجات الحرارة في نهاية فصل الصيف، يتجه السياح إلى الإمارات للاستمتاع بجمال الصحراء، أو زيارة المعالم البارزة، أو التجول في الأحياء القديمة و أسواق الذهب والتوابل.
وتوفر أشهر الشتاء للسائحين أفضل فرصة لتجربة المعالم السياحية والتجول في مناطق الجذب الواسعة في الإمارات.
ووثقت صحيفة غلف نيوز عودة السياح الدوليية بأعداد كبيرة هذا الأسبوع. وفي العام الماضي، زار دبي 15.8 مليون ضيف دولي، مع توقعات بزيادة هذا العدد مع اقتراب موعد معرض إكسبو دبي 2020.
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