كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تجذب شركات التطوير العقاري المشترين في دبي؟

يهتم المستثمرون العالميون والمحليون بالاستثمار في سوق العقارات المربح في الإمارات. وسوق العقارات المحلية آخذ في النضج وأصبح المزيد من المطورين مبدعين في عروضهم لكل من الوحدات الجاهزة للأوراق المالية وغير المخطط لها لتحفيز الطلب بين المستثمرين المحليين والأجانب.

وأعلنت “ريبورتاج بروبيرتيز”، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة، عن تقديم خصم بنسبة 10% في جميع المشاريع، والعرض صالح من 23 إلى 30 سبتمبر.

وقال إسلام أحمد سليمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج للعقارات، إن العرض المتزامن مع سيتي سكيب دبي، ينطبق على جميع مشاريع الشركة قيد الإنشاء.

وتقوم شركة ريبورتاج العقارية بتطوير العديد من المشاريع الرائدة في أبو ظبي ودبي والتي ستضيف آلاف الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق.

وأكد سليمان التزام الشركة بمصالح العملاء من خلال العروض الترويجية التي تتناسب مع أهدافهم المتمثلة في شراء الوحدات العقارية في المشاريع التي توفر لهم جودة وخدمات عالية. ويحصل العملاء على عائد سنوي قدره 8% بعد التسليم، دون أي رسوم خدمة أو صيانة لمدة 3 سنوات، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مشاريعها.

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وقال سليمان إن الشركة تلقت استجابة مشجعة من المستثمرين فور تقديم الخصم بنسبة 10٪ ، مشيرًا إلى حرصهم على تقديم مجموعة متنوعة من العروض المبتكرة والخاصة المناسبة لجميع فئات المشترين ، وضمان حصول المستثمرين على عوائد مجزية على استثماراتهم في القطاع العقاري.

وقال سليمان إن الشركة كشفت مؤخرًا عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع Rukan في دبي لاند، والذي يضم 349 فيلا، بالتعاون مع كونتيننتال انفستمنت.

وأوضح أن الشركة ستقوم بتطوير مشروع “Oasis Residence 1” في مدينة مصدر بأبوظبي والذي من المتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2021.

وتقوم ريبورتاج بروبرتيز أيضًا بتطوير مشروع أواسيس ريزيدانس 2 في مدينة مصدر ، والذي سيوفر 304 وحدة سكنية ومن المتوقع تسليمها خلال الربع الثاني من عام 2022، بحسب غلف توداي.