كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تخفض ضريبة المشروبات السكرية من انتشار السكري في الإمارات؟

قال خبراء إن الانتقال إلى فرض ضريبة شديدة على المشروبات الغازية المليئة بالسكر أدى إلى انخفاض في عدد حالات الإصابة بمرض السكري الجديدة التي تم الإبلاغ عنها في دبي.

ولاحظ الأطباء في المستشفى الكندي التخصصي انخفاضًا في تشخيصات مرض السكري من النوع الثاني مع تقارير واردة من المرضى الذين يتخلون عن المشروبات الغازية منذ بدء تطبيق ضريبة على المشروبات السكرية في الإمارات في عام 2017.

و قال الأطباء إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج لمرض السكري من النوع الثاني منذ بدء سريان الضريبة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وغالبا ما يكون السكري ناتج عن تأثير نظام غذائي غني بالسكر والدهون وعدم ممارسة الرياضة.

وقالت الدكتورة سارلا كوماري، أخصائية أمراض السكري في المستشفى الكندي التخصصي في دبي: “فرض الضرائب على المشروبات السكرية كان قرارًا رائعًا من قبل الحكومة ساعدت على كبح أمراض نمط الحياة الخطيرة”.

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وأضافت “لقد شهدنا انخفاضًا في عدد حالات مرض السكري من النوع الثاني وفي استهلاك هذه المشروبات السكرية لدى مرضانا.”

وتم تطبيق ضريبة بنسبة 50 في المائة على المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في أكتوبر 2017 في الإمارات. ومنذ ذلك الحين، انخفضت مبيعات مشروبات الطاقة بنسبة تصل إلى 65 في المائة وفقًا لمحللي السوق يورومونيتور إنترناشيونال.

وقالت الدكتورة كوماري “منذ فرض الضرائب، لاحظنا أن الناس حريصون على التركيز على تحسين إدارة الوزن، ومع ذلك، نحتاج إلى مزيد من الحملات لتشجيع الناس، وخاصة جيل الألفية، على الحد بشكل كبير من استهلاكهم للمشروبات الغازية.”