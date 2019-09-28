الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي حارسي أمن إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسهيل لمتهمين آخرين سرقة محولات وكابلات كهربائية ومقابض تثبيت نحاسية، تتجاوز قيمتها مليوناً و434 ألف درهم، من محطتي كهرباء تابعتين لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بدلاً من حماية المحطتين المنوط بهما حراستهما.

كما أحالت النيابة في القضية ذاتها متهمين آخرين، أحدهما حضورياً، والآخر غيابياً، نفذا عمليات السرقة على مدار ثلاثة أشهر، ومتهماً خامساً حاز المسروقات، على الرغم من علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة.

وأفاد مهندس في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن بلاغاً ورد من غرفتي التحكم والسيطرة التابعتين للهيئة عن وجود عطل في محطتي كهرباء، وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين سرقة سبعة محولات وكابلات وأسلاك كهربائية ومقابض وبراغٍ، قيمتها تتجاوز مليوناً و434 ألف درهم.

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وقال ضابط بشرطة دبي إنه بالانتقال والمعاينة تبيّن أن الواقعة حدثت في مصنع بمدينة دبي الصناعية، تعرض بدوره للسرقة من قبل المتهمين أنفسهم، وتم القبض على الحارس الذي اعترف بأنه سمح لمتهم هارب وآخرين بالدخول إلى الموقع على مدار ثلاثة أشهر، وسرقة كابلات بمئات الآلاف من الدراهم مقابل 25 ألف درهم، وكشف أن زميلاً له كان حارساً سابقاً هو الذي رتب معه الجريمة، وكان الأخير يعتاد على السماح للعصابة ذاتها بالسرقة، فتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت نظر القضية.

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