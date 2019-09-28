الامارات | 3 طالبات يبتكرن نظاماً ذكياً لمنع حوادث التدهور

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طالبات يبتكرن نظاماً ذكياً لمنع حوادث التدهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت ثلاث طالبات مواطنات، يدرسن الهندسة الإلكترونية في كليات التقنية العليا، نظاماً ذكياً لحماية السيارات من حوادث التدهور، يعتمد على إضافة أربعة إطارات أسفل السيارة، وفي حال مالت السيارة بزاوية معينة يفعّل النظام أتوماتيكياً، حيث تعمل المحركات على تشغيل وإنزال الإطارات الإضافية، لتحول دون تدهور السيارة وانقلابها ومساعدتها على التوازن والعودة إلى وضعها الطبيعي، ويمكن تزويد جميع أنواع السيارات به.

وقالت الطالبات: موزة المريخي، ومريم آل علي، وفاطمة الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المشروع عبارة عن نظام ذكي في السيارات، مزود بحساسات في حال تغيرت زاوية اتزان السيارة يتم إنزال الإطارات الإضافية لمنع السيارة من التدهور على أحد جانبيها، بحيث تكون السيارة مستندة إلى أربعة إطارات، بالإضافة إلى أنه مزود بتقنية إرسال الرسائل النصية إلى الجهات المختصة، مثل الشرطة والإسعاف، وذلك للحضور وتقديم الدعم اللازم، في حال تعرضها لأي حدث، حيث يعمل في حال تعرض السيارة للتدهور على أيٍّ من الجانبين، وهذا النظام يوفر تجربة القيادة الأمتع والأكثر أماناً.

وأوضحت الطالبات أنهن فكرن في تنفيذ المشروع، بعدما لاحظن تكرار حوادث تدهور السيارات نتيجة السرعات الزائدة من الشباب، وما ينتج عنها من حوادث وخسائر في الأرواح، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن الاصطدام، مشيرات إلى أن حادث السيارة يقع من بدايته إلى نهايته في طرفة عين، أي ما يعادل 300 ميللي ثانية أو ثلث الثانية تقريباً، لذلك يعتبر تزويد السيارة بنظام سلامة متطور يكتسب أهمية كبرى لحفظ الأرواح.