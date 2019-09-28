«الآيزو» في استدامة المشتريات لـ«طرق دبي»

دبي (وام) حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة «الآيزو 204002017 » من المعهد البريطاني للمعايير، وذلك عن إدارة المشتريات المستدامة لتكون أول جهة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة.

وقال سعيد المري مدير إدارة العقود والمشتريات بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: «إن الحصول على الشهادة يعكس جهود الهيئة في تحُّمل مسؤوليتها في تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الخاصة باستدامة المشتريات بالتحكم في ضبط عمليات الشراء والتعاقد والحد من تأثيراتها على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ما يعني تحقيق الغاية الاستراتيجية الخامسة «السلامة والاستدامة البيئية» والغاية السادسة «الاستدامة المالية» والغاية الثامنة «استدامة الأصول».

وأكد أن المحور البيئي الذي جاء في حيثيات شهادة الآيزو تمثل في قيام الهيئة بشراء منتجات صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

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