محمد بن راشد يقدم العزاء في وفاة النعيمة الكتبي

دبي (وام) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، النعيمة علي بن سويلم الكتبي.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس خيمة العزاء في منطقة لهباب بدبي، عن صادق تعازيه ومواساته إلى زوج الفقيدة محمد سيف المقعودي وذويها، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها الصبر وحسن العزاء. رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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