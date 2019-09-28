«التمريض والقبالة» يدعو للاستثمار في خريجي المهن الصحية

أبوظبي( الاتحاد)

دعا مؤتمر صحة الدولي الثامن للتمريض والقبالة والخدمات الصحية المساندة إلى تبني أفضل الممارسات للاستفادة من التنوع الثقافي لصالح المرضى والمجتمع ومنشآت الرعاية الصحية، ومشاركة المرأة في تطوير تعليم القِبالة، وإشراك الأطفال في الرعاية المقدمة لهم ليكونوا بمثابة مصدر لتصميم برنامج الرعاية الصحية.

وشدد المؤتمر على أهمية وضع الاستراتيجيات الخاصة بارتباط المهنيين الصحيين لتعزيز بيئة رعاية المريض، وبناء قدرات قادة الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل خلق بيئة داعمة للابتكار والإبداع، ودراسة العديد من البرامج المتخصصة في منح الشهادات والاعتمادات لإثراء ممارسات الرعاية الصحية في الدولة من خلال اعتماد أفضل المعايير، وتهيئة بيئات عمل داعمة للاحتفاظ بالأجيال الشابة من الممرضين والقابلات والأخصائيين من المهن الصحية المساندة، وضرورة قيام قادة الرعاية الصحية بتشجيع توثيق ونشر قصص النجاح للممرضين والقابلات وأخصائي المهن الصحية المساندة في الدولة.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله التي استمرت 3 أيام في أبوظبي ونظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بضرورة إقامة حوار مفتوح مع صنّاع السياسات وقادة المجتمع على المستويات الوطنية، فيما يتعلق بمهامهم لتعزيز رفاهية السكان، وتحسين صحتهم وتشجيع اتباع نمط حياة صحي، وكذلك اتباع أفضل التدخلات الستة عشر الخاصة بمنظمة الصحة العالمية (WHO 16 » best buys» )) فيما يتعلق بالمبادرات الاستراتيجية التمريضية للرعاية الصحية الأولية، ونشر الوعي بين مواطني دولة الإمارات بخصوص التبرع بالأعضاء.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة محاكاة الأجهزة في التعليم والممارسة التمريضية، ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالابتكار وتنفيذها، والاستثمار في تعليم الخرجين والطلبة من المهن الصحية لضمان توفر ممرضين وقابلات وأخصائيين من المهن الفنية المساندة مؤهلين وذلك لمواجهة أي نقص في القوى العاملة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتشجيع الممرضين ودعمهم في إجراء الأبحاث ونشر نتائجها.

كما دعا المؤتمر إلى ضرورة التركيز على تطوير قيادات مؤهلة في مجال القبالة على جميع المستويات، ولا سيما أعضاء الهيئات التدريسية الذين بإمكانهم إعداد وتطبيق مناهج دراسية مُبتكرة ذي صلة بالثقافة.

وفي ختام أعماله أعلن المؤتمر أسماء الفائزين بجوائز ملصقات البحوث العلمية التي وصل عدد المشاركين فيها إلى 90 ملصقاً تناولت موضوعات مختلفة، تضمنت تحسين جودة الرعاية الصحية، والتعليم الطبي المستمر، ومكافحة العدوى، والأساليب الحديثة لتعليم دورات الإنعاش القلبي والرئوي من خلال المحاكاة السريرية.