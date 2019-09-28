حضور ملموس للمجالس الانتخابية استعداداً للعرس الديمقراطي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تتواصل الحملات الدعائية لمرشحي الدورة المقبلة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في مختلف مناطق الدولة وبالتحديد في إمارة رأس الخيمة.

وسجلت المجالس الانتخابية التي فتحها مواطنون حضوراً ملموساً في العرس الديمقراطي، وأكد منظموها أن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لا تقتصر فقط على المرشحين بل يشارك في نجاحها أيضا الناخبون وغير الناخبين من خلال استضافة المرشحين لطرح برامجهم الانتخابية وعرضها على المواطنين والمواطنات ليكونوا هم الوسيلة المباشرة في لقاء الطرفين المرشح والناخب على حد تعبيرهم.

بداية يقول نجيب الشامسي أحد المواطنين الذين استضافوا مرشحين خلال الفترة الماضية في مقر متحف رأس الخيمة للصور، إن المبدأ الرئيسي من استضافة المرشحين هو المشاركة في العرس الانتخابي المزمع انطلاقه في الدولة في الأول من أكتوبر المقبل والمساهمة في توعية الناخبين بالبرامج الانتخابية التي يصبو لها المرشحون وتعريفهم بالأسس والنظام المتبع في العملية الانتخابية من جهة، ودعم وعرض برامج المرشح من جهة أخرى.

وأوضح أن المجالس الانتخابية فرصة جيدة لمحاورة ومناقشة المرشح والتعرف على ثقافته وشخصيته ومدى قدرته بأن يكون صوت الشعب تحت القبة البرلمانية، مشيرا إلى أن المجلس استضاف حتى الآن 6 مرشحين ومرشحات لعرض برامجهم المستقبلية والهموم والمشاكل التي سيناقشونها تحت قبة البرلمان.

وبين الشامسي أنه كغيره من الناخبين لا يعتمد على الفيديوهات والرسائل المصورة بقدر اهتمامه بسماع ومناقشة المرشح وجها لوجه، مؤكدا أن المواطنة الحقه ليست شعارا نرفعه أو تغريده نتناقلها وأنما هي ممارسة يومية تدفعنا إلى المشاركة في رفعة شأن وطننا، وحينما نشارك في التصويت لمن يستحق أن يكون عضوا بالمجلس الوطني فان ذلك يعني أننا نمارس دورنا في صناعة حاضر وطننا ومستقبله.

أما المواطن أحمد سالم الوالي المزروعي من منطقة أذن التابعة لرأس الخيمة أحد منظمي المجالس الانتخابية في المناطق الجنوبية من الإمارة، فيرى أن المشاركة في العرس الانتخابي أمر لابد منه لتحقيق الهدف من الفترة الانتخابية التي تعطى للمرشح والمنتخب للتعرف على البرامج الانتخابية المطروحة، مشيرا إلى أن المجتمع يحتاج لعقد مثل هذه المجالس التعريفية التي تفتح الأفق أمام الناخب لفهم الوضع السائد ومناقشة المرشح ونشر الوعي بين الأطراف المتعددة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الناخبين لا يعون العملية الانتخابية والعرس الانتخابي الذي تعيشه الدولة بالشكل الدقيق، لذا وجود مرشح يشرح الوضع بشكل مفهوم وصحيح أمر مهم ويتيح للناخب استيعاب العملية الانتخابية واختيار المرشح الأنسب برأيه، مؤكدا حق كل مرشح في عرض برنامجه الانتخابي على الجمهور ومناقشة تطلعاته.

ويقول المواطن سالم محمد بورقيبة الذي استضاف حتى الآن 20 مرشحاً في مجلسه أن الناخبين يحق لهم أن يتعرفوا على البرامج التي سينادي بها المرشحون تحت قبة المجلس وليكون صوت المواطن في البرلمان وخلال مناقشة المسؤولين في الوزارات وممثليها، مشيرا إلى أن الصوت أمانة يجب أن يذهب للشخص الأنسب لتمثيل مواطنيه.