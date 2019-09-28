«مقدمو الخدمات» تحت سقف واحد بـ«نقاط السعادة»

دبي (الاتحاد) أطلق مجلس السعادة والإيجابية بشرطة دبي مبادرة «نقاط السعادة» الهادفة إلى تلبية احتياجات الموظفين، عبر جمع مقدمي الخدمات لهم على مستوى القوة تحت سقف واحد.

تأتي المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالتواصل مع الموظفين بطريقة مُبتكرة، والاطلاع على احتياجاتهم، ورفع نسب السعادة لديهم، وبمتابعة من عواطف السويدي الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي.

وعُقدت أولى لقاءات «نقاط السعادة»، بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، حيث قابل موظفو القطاع مقدمي الخدمات لهم من مختلف المجالس على مستوى شرطة دبي، وقدموا الاستفسارات لهم حول المشاركة في المجالس وعدد من الملاحظات.

كما قدم الموظفون استفسارات وملاحظات إلى ممثلي الإدارة العامة للموارد البشرية حول نظام الترقيات، وصندوق التكافل، والإدارة العامة للخدمات والتجهيزات فيما يتعلق بمشاريع الإسكان، وإلى مركز شرطة دبي الصحي حول الخدمات الطبية.

كما قدم عدد من الموظفين اقتراحات حول مختلف المواضيع المطروحة.

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