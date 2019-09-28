سعيد بن طحنون يحضر أفراح الرميثي والوحشي والمنصوري

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس بفندق فيرمونت في أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقامه محمد غمران سعيد الرميثي بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة سعيد حمد سعيد الوحشي.

كما حضر معاليه في صالة الشهامة حفل زفاف زايد المنصوري إلى كريمة عبدالله صالح المنصوري.

حضر الحفلين عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وأعيان القبائل.

واشتمل الحفلان على عروض متنوعة من التراث الإماراتي.

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