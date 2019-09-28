شرطة أبوظبي تشارك بـ«العالمي للشرطة النسائية» في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد من شرطة أبوظبي في المؤتمر العالمي الـ57 للشرطة النسائية الذي عقد بمدينة ألاسكا في الولايات المتحدة الأميركية، ونظمته الجمعية العالمية للشرطة النسائية، وبحضور ما يقارب 700 عنصر من الشرطة النسائية على مستوى العالم.

ترأس الوفد الرائد الدكتورة آمنة محمد البلوشي رئيس جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية، وضم في عضويته كلاً من الرائد الدكتورة مريم المندوس، والنقيب حمده البادي، والنقيب موزة الخابوري، والملازم أول منى الضنحاني، والمساعد أول عائشة البلوشي.

وناقش المؤتمر الذي جاء تحت شعار «الدعم والتوجيه للجيل القادم»، عدة محاور، منها: القيادة الحديثة، والتفاوض الأمني، والتوازن بين الجنسين، والمرأة في الأزمات والكوارث، ومهارات التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، واستشراف المستقبل للمرأة في قوة الشرطة، حيث تم التركيز على توجيه الفئة الشبابية من العنصر النسائي في العمل الشرطي.

وأكدت الرائد الدكتورة آمنة محمد البلوشي، حرص شرطة أبوظبي على دعم الكوادر النسائية الشرطية وتطوير قدراتها وتشجيعها لحضور المؤتمرات الدولية، والاستفادة من خبرات الدول المشاركة، والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الشرطي النسائي.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية أصبحت عنصراً رئيساً ومهماً في العمل الأمني والشرطي، موضحة بأن القيادة الرشيدة والقيادات العسكرية قد أولت الدعم والثقة للمرأة الإماراتية، ما أسهم في إبداعها في العمل الأمني. وعلى هامش المؤتمر تم عقد الاجتماع السنوي لمديري أقاليم الشرطة النسائية، حيث استعرضت جمعية الشرطة النسائية الإماراتية تقريرها السنوي حول تمكين ودعم الشرطة النسائية، ومساهمتها في العمل الشرطي.