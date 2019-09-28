سعود القاسمي يفتتح مركزاً للتسوق برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام) افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي مركز «جروف فيليج» للتسوق. حضر افتتاح المركز - الذي يعد أحدث إضافة ضمن محفظة الإمارة من وجهات التسوق - الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس مجموعة «ماستر انفستمنت» المطور العقاري للمركز، والشيخ عبدالله بن محمد بن صقر القاسمي، المدير التنفيذي للمجموعة إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وجمع من سكان الإمارة.

يشكل المركز استمرارا للتوسعات والإضافات النوعية التي تشهدها رأس الخيمة ويعبر عن الرؤية المستقبلية لمراكز التسوق التي تقدم باقة متكاملة من الخدمات المجتمعية للعملاء فضلا عما يضمه من كبريات العلامات التجارية الشهيرة التي تدخل أسواق الإمارة لأول مرة.

يمتد المشروع على مساحة 125 ألف قدم مربعة على كورنيش القواسم، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 42 مليون درهم، ويعد أول مركز مجتمعي متكامل يضم العديد من المرافق والمتاجر المميزة.

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