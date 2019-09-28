«شرطة أبوظبي» تحذر السائقين من الإزعاج والضجيج بالمركبات

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي ضمن حملة «درب السلامة» قائدي المركبات من الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور، موضحة أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر منها السيارات المزعجة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وذكرت أن أهم حالات الضجيج هي استخدام آلة التنبيه بصورة مبالغ فيها، والتزويد لتضخيم صوت المركبة وأجهزة الموسيقى والراديو في المركبة والتفحيط بالإطارات والضجيج يعتبر مظهراً غير حضاري يسيء لصورة المجتمع.

وطالبت السائقين، بعدم استخدام التنبيه بصورة زائدة وخصوصاً بالقرب من المستشفيات والمدارس، وعدم استخدامه بعصبية لتنبيه السائقين الآخرين أو إجبارهم على ترك الطريق لهم، ما يؤدي إلى تشتيت انتباههم عن مراقبة الطريق، وإرباكهم والتسبب في وقوع حوادث مرورية.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال إلى الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم.

وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث تخالف المركبات التي يتم ضبطها لتسببها في الضجيج بتطبيق المادة «20» من قانون المرور «قيادة مركبة تسبب ضجيجاً» بالغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية.