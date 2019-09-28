تخريج «التخطيط الاستراتيجي» في الشارقة

‏الشارقة (الاتحاد) شهد العميد عبد الله بن نصار، ‏مدير معهد تدريب الشرطة، حفل تخريج دورة «التخطيط الاستراتيجي» ‏بمشاركة 32 منتسباً من الضباط وصف الضباط من شرطة الشارقة، وعدد من الدوائر الحكومية.

حاضر في الدورة، العقيد عبدالله المهيري، واستهدفت تنمية معارف المشاركين بالتخطيط الاستراتيجي، ‏ودعم القيادة العامة لشرطة الشارقة، ‏ضمن مبادرة الشارقة مدينة صحية.

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