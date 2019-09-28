دبي (الاتحاد) شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، الحفل الأول لتكريم المتميزين في قطاع التميز والريادة.

وأعلن اللواء العبيدلي خلال الحفل الذي نظمه نظم مكتب التطوير المؤسسي لقطاع شؤون التميز والريادة في فندق القصر داون تاون تحت شعار «تميزنا.. سر نجاحنا»، عن إطلاق مبادرة «الأوائل» الهادفة إلى توثيق إنجازات كل من كان الأول في مجاله من مرتب قطاع التميز والريادة.

كما أطلق سيادته شعار «قطاعي أسرتي» ليصبح شعار قطاع التميز والريادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قطاعي أسرتي» شعار «التميز والريادة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.