افتتاح «نادي الابتكار» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار تساهم في اكتشاف أصحاب المواهب والمتميزين والمبدعين والمخترعين، وتدفع بهم إلى إجراء البحوث والدراسات.

جاء ذلك، خلال افتتاحه مقر نادي «الابتكار في إدارة الموارد المادية» في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في إدارة الموارد وربطها بمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات، وسعيها لتحقيق رؤيتها بأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.

وقدم الرائد عبيد بالإرشاد، مدير إدارة ممتلكات القوة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، نبذه للحضور عن أهداف النادي التي تتمثل في طرح مبادرات ابتكارية في مجال إدارة الموارد المادية، وعمل دراسات حول الإشكاليات ووضع حلول مبتكرة لها.

وأوضح الرائد بالإرشاد أن أعضاء النادي يمثلون عدداً من الإدارات العامة، وهي الذكاء الاصطناعي، التحريات والمباحث الجنائية، إسعاد المجتمع، العمليات، المرور، النقل والإنقاذ، أمن الهيئات والمنشآت، والخدمات والتجهيزات، بالإضافة إلى الجهات الرائدة في إدارة الأصول من القطاعين العام والخاص.